Позов без строку давності: як між Польщею і Німеччиною розгорівся скандал через репарації
Позов без строку давності: як між Польщею і Німеччиною розгорівся скандал через репарації
​Дрон ЗСУ переміг російський безпілотник у повітряній дуелі
​Дрон ЗСУ переміг російський безпілотник у повітряній дуелі
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
Росіяни завдали ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Росіяни завдали ракетного удару по Львівщині (оновлено)
​Одна з ракет, що Росія запустила по Харкову, впала на багатоповерхівку в Бєлгороді
​Одна з ракет, що Росія запустила по Харкову, впала на багатоповерхівку в Бєлгороді
У Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії Керпатенка
У Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії Керпатенка
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Роман Сініцин: «Росіян треба забити під шконку настільки, щоб вони оговтувались якомога довше»
Роман Сініцин: «Росіян треба забити під шконку настільки, щоб вони оговтувались якомога довше»
ГоловнаСуспільствоПодії

Залужний і Каволі обговорили загрози з боку РФ і Білорусі

"Стратегічна ініціатива - у наших руках, тож головне не зупинятися", - зазначив Залужний.

Залужний і Каволі обговорили загрози з боку РФ і Білорусі
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це йдеться в повідомленні Залужного у соцмережах.

Співрозмовники обговорили оперативну ситуацію і плани подальших дій Сил оборони України. Також ішлося про наявні та потенційні загрози з боку Росії та Білорусі. 

"Стратегічна ініціатива - у наших руках, тож головне не зупинятися", - наголосив Залужний.

Він додав, що "підтримка діалогу та високого рівня військового співробітництва з країнами-партнерами, так само, як і набуття взаємосумісності з їхніми збройними силами, залишаються нашими пріоритетами".

Нагадаємо, напередодні Головнокомандувач провів розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

А нещодавно з генеральним інспектором Бундесверу генералом Еберхардом Цорном Залужний обговорив питання підготовки українських підрозділів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також