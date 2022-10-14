Залужний і Каволі обговорили загрози з боку РФ і Білорусі

"Стратегічна ініціатива - у наших руках, тож головне не зупинятися", - зазначив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це йдеться в повідомленні Залужного у соцмережах.

Співрозмовники обговорили оперативну ситуацію і плани подальших дій Сил оборони України. Також ішлося про наявні та потенційні загрози з боку Росії та Білорусі.

"Стратегічна ініціатива - у наших руках, тож головне не зупинятися", - наголосив Залужний.

Він додав, що "підтримка діалогу та високого рівня військового співробітництва з країнами-партнерами, так само, як і набуття взаємосумісності з їхніми збройними силами, залишаються нашими пріоритетами".

Нагадаємо, напередодні Головнокомандувач провів розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

А нещодавно з генеральним інспектором Бундесверу генералом Еберхардом Цорном Залужний обговорив питання підготовки українських підрозділів.