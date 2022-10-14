Укрпошта до Дня захисників і захисниць України випустила нову марку "Слава Збройним Силам України!".
Про це у Telegram повідомив гендиректор Ігор Смілянський.
Спецпогашення марки провели у Києві за участі військових.
"Мав честь зробити це разом з полковником Яцентюком В.М. головним майстер-сержантом 47 окремого батальйону Валерієм Маркусом, капеланом Сергієм Дмитрієвим та речницею Повітряного командування ''Центр'' ПС ЗСУ - Любов’ю Киналь", - розповів Смілянський.
Тираж випуску - мільйон примірників. Марка має благодійний компонент. Як зазначив гендиректор Укрпошти, "купуючи марки, ви ще неодноразово подякуєте ЗСУ за їх роботу, але вже у вигляді ваших донатів".
Автор ескізу марки - Антон Хрупін із Краматорська, який був ілюстратором серії марок "Вільні. Незламні. Непереможні".
Нагадаємо, Укрпошта випускає нову марку, присвячену палаючому Кримському мосту. Про дату випуску марки повідомлять окремо.
Раніше стартував продаж нового конверта "Ласкаво просимо до пекла".