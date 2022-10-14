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Укрпошта привітала українських захисників і захисниць випуском нової марки "Слава Збройним Силам України!"

Спецпогашення провели за участі військових.

Укрпошта привітала українських захисників і захисниць випуском нової марки "Слава Збройним Силам України!"
Фото: Telegram/Igor Smelyansky

Укрпошта до Дня захисників і захисниць України випустила нову марку "Слава Збройним Силам України!".

Про це у Telegram повідомив гендиректор Ігор Смілянський.

Спецпогашення марки провели у Києві за участі військових. 

"Мав честь зробити це разом з полковником Яцентюком В.М. головним майстер-сержантом 47 окремого батальйону Валерієм Маркусом, капеланом Сергієм Дмитрієвим та речницею Повітряного командування ''Центр'' ПС ЗСУ - Любов’ю Киналь", - розповів Смілянський.

Тираж випуску - мільйон примірників. Марка має благодійний компонент. Як зазначив гендиректор Укрпошти, "купуючи марки, ви ще неодноразово подякуєте ЗСУ за їх роботу, але вже у вигляді ваших донатів".

Автор ескізу марки - Антон Хрупін із Краматорська, який був ілюстратором серії марок "Вільні. Незламні. Непереможні".

Фото: Telegram/Igor Smelyansky

Фото: Telegram/Igor Smelyansky

Нагадаємо, Укрпошта випускає нову марку, присвячену палаючому Кримському мосту. Про дату випуску марки повідомлять окремо.

Раніше стартував продаж нового конверта "Ласкаво просимо до пекла".

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