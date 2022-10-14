У лікарнях Києва перебувають 35 постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ 10 жовтня

Майже третина госпіталізованих – у тяжкому стані.

На лікуванні у стаціонарах медичних закладів перебувають 35 людей, що отримали поранення в результаті масованої ракетної атаки на Київ 10 жовтня.

Про це написав у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Зазначається, що майже третина госпіталізованих і досі в стабільно тяжкому стані.

У понеділок, 10 жовтня, на місця, що зазнали обстрілів, виїжджали 50 "швидких". Госпіталізували тоді 43 особи. Амбулаторно медики надали допомогу 23 людям.

“Хочу подякувати столичним медикам, які працюють в посиленому режимі від початку широкомасштабного вторгнення, і продовжують рятувати життя та здоров’я мешканців нашого міста”, – зауважив міський голова.

Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного обстрілу росіянами України 10 жовтня 19 людей загинуло, 105 – отримали поранення.