​У Росії залишилося 609 високоточних ракет, – Резніков

На початку повномасштабного вторгнення кількість ракет в РФ складала 1844.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що наразі в Росії залишилося 609 високоточних ракет.

Про це голова оборонного відомства повідомив у Twitter.

“В Росії залишилося 609 високоточних ракет. На початку війни Росії проти України кількість ракет складала 1844. Два висновки: військова поразка Росії неминуча, Росія – терористична держава”, – написав міністр оборони.

Фото: Олексій Резніков у Twitter

Нагадаємо, у зведенні Генштабу станом на сьогоднішній ранок повідомляється, що ворог не припиняє завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах України. Протягом минулої доби постраждали об’єкти та мирні громадяни населених пунктів Броди, Наливайківка Київської області, Миколаїв та Нікополь. Для завдання ударів противник використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати іранського виробництва. Загалом, за минулу добу, окупанти завдали два ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.