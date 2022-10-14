СБУ ліквідувала ще чотири канали нелегального виїзду ухилянтів

«Послуги» оцінювались від 1,8 до 7 тис. дол. з людини.

У результаті слідчо-оперативних дій у Дніпрі, в Одеській і Закарпатській областях затримано вісьмох організаторів нелегальних трафіків.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Вони «гарантували» своїм клієнтам переправлення за межі України на підставі підроблених документів або поза встановленими пунктами контролю», - йдеться у повідомленні.

Зловмисники оцінювали свої «послуги» від 1,8 до 7 тис. дол. з людини. Сума залежала від терміновості і способів незаконного переміщення до іноземних країн.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і запобігли реалізаціям злочинних схем.

Усім фігурантам повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

За всіма викритими фактами тривають досудові розслідування.

Нагадаємо, мешканка Буковини у багажнику автівки намагалася перевезти через кордон військовозобов’язаного. Правоохоронці викрили організаторку незаконного переправлення та її клієнта під час митного контролю.