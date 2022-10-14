СБУ ліквідувала ще чотири канали нелегального виїзду ухилянтів

У результаті слідчо-оперативних дій у Дніпрі, в Одеській і Закарпатській областях затримано вісьмох організаторів нелегальних трафіків.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
«Вони «гарантували» своїм клієнтам переправлення за межі України на підставі підроблених документів або поза встановленими пунктами контролю», - йдеться у повідомленні.
Зловмисники оцінювали свої «послуги» від 1,8 до 7 тис. дол. з людини. Сума залежала від терміновості і способів незаконного переміщення до іноземних країн.
Співробітники СБУ спрацювали на випередження і запобігли реалізаціям злочинних схем.
Усім фігурантам повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
За всіма викритими фактами тривають досудові розслідування.
Нагадаємо, мешканка Буковини у багажнику автівки намагалася перевезти через кордон військовозобов’язаного. Правоохоронці викрили організаторку незаконного переправлення та її клієнта під час митного контролю.