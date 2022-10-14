Рамштайн-6. Лендліз, як ти там?

Ну і, звісно, всім треба знати, чи запрацював лендліз.

Фото: James Bove/US Air Force

Конгрес США ухвалив у квітні закон, котрий має назву «Закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні 2022 року». Розмір – пів сторіночки А4. Оригінал – тут.

Закон надав президенту США повноваження позичати та передавати в оренду предмети оборонного призначення певним урядам. «Певні уряди» дислоковані на східному фланзі НАТО, тобто мова іде не лише про Україну, а про країни Східної Європи, які постраждали від Вторгнення Російської Федерації в Україну, щоб допомогти зміцнити обороноздатність цих країн і захистити їхнє цивільне населення від можливого вторгнення або триваючої агресії з боку збройних сил уряду Російської Федерації.

Є цікаві деталі: президент США може за порадою та згодою Сенату США призначити посадовця і делегувати йому розширені повноваження щодо ленд-лізу. Президент США встановлює прискорені процедури доставки будь-яких предметів оборонного призначення, позичених або зданих в оренду уряду України.

Загалом в законі немає ні списків озброєння, що надаватиметься, ні обсягів фінансової допомоги, ні чого ще, що дозволило б сприйняти цей правовий акт як ріг достатку.

Закон про ленд-ліз – механізм сприяння захисту демократії в Україні. Лише.

Тепер, власно, про 6-е засідання контактної групи координації допомоги Україні, про Рамштайн.

Фото: EPA/UPG Міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони України Олексій Резніков під час засідання на авіабазі Рамштайн.

Червоною ниткою заходу мала б стати протиповітряна оборона України, що і підтвердив на початку форуму Генсек НАТО Єнс Столтенберг, охарактеризувавши ракетний удар по Україні 10 жовтня, як ознаку слабкості РФ та вказав на виснаження набору альтернатив для кремлівського диктатора.

Драйвером Раммштайну залишається міністр оборони США пан Ллойд Остін ІІІ. Його висновок – західна зброя змінює перебіг подій на полях боїв, тому слід продовжувати підтримувати українців, адже Збройні Сили України змінили динаміку війни.

Крім суто матеріального, учасники зустрічі торкнулися таких питань, як відновлення та виведення на відповідні режими експлуатації оборонних підприємств країн-учасниць Раммштайну в інтересах забезпечення потреб України в засобах ведення війни, більш широкого розгортання підготовки українських військовиків. До країн, котрі за різних причин не можуть підтримати Україну зброєю, Остін звернувся з проханням взяти на себе питання забезпечення ЗС України, зокрема зимовою формою.

Наші військові цієї зими виглядатимуть, як багатонаціональний військовий контингент – у зимовій формі різних армій світу, що, безумовно, дасть роспропаганді привід погомоніти про «іноземних найманців, що воюють в Україні», про «ми воюємо проти НАТО, а не з Україною» та про таке інше. АЛЕ. Як МО не зуміло самостійно забезпечити армію зимовою формою і це взяли на себе союзники, може час вже зараз подбати про літню на наступний рік?

Власно про ППО, у необхідності котрого Україна переконується щодня.

Фото: EPA/UPG Системи NASAMS під час навчань Ramstein Alloy на авіабазі Ліелварде, Латвія, 27 вересня 2022 року.

США надають зенітний ракетний комплекс AIM-120 NASAMS: є три його модифікації і яка буде надана – не зазначали, а різниця дуже відчутна. Залежно від типу ракет, що застосовуються, дальність ураження варіюється від 20 до 180 км. Компекс уражає цілі на висоті до 21 км. Він є на озброєнні армій 10 держав. У черзі на отримання – ще 4, але нам можуть надати 8 батарей поза чергою. По УДБ, не інакше. Батарея NASAMS – три-чотири взводи (залежно від модифікації комплексу) по 3 пускові, по 6 ракет на кожній, 3 РЛС та оптоелектронний комплекс наведення NTAS. Наш зиск: батарея може прикрити територію розмірами 60 на 60 км з усіма об’єктами на ній. Імовірність ураження ракетою повітряної цілі – 0,85, тому комплекс, як і будь-який інший, не дає 100% гарантії перехоплення всіх засобів повітряного нападу, тому грубо кажучи з кожних 100 ворожих ракет/літаків до цілей прорвуться щонайменше 15.

ФРН надає IRIS SLM (три пускові по 8 ракет на кожній). Дальність ураження повітряних цілей – 40 км. Станція управління батареї може знаходитися на відстані до 20 км від пускових установок, що забезпечує її високу живучість. Радар високої чутливості призначений для виявлення крилатих ракет, що низько летять, таких як «Калібр». Батарея IRIS SLM здатна наводити на цілі всі ракети одночасно, що вигідно відрізняє її від систем радянського виробництва, таких як «Бук» та «С-300». Перша батарея IRIS SLM прибула в Україну 11 жовтня 2022 року.

Отримання цього обладнання, безумовно, зміцнює українську ППО, але потреба України значно більша.

Фото: DW ЗРК IRIS-T

Цікавим з приводу ППО був виступ голови Об’єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерала Міллі, котрий заявив, що союзники працюють над створенням інтегрованої системи захисту повітряного простору України.

Не варто з цієї заяви робити висновок, що союзники закриють українське небо. Під «інтегрованою системою» слід розуміти створення системи, котра поєднає засоби малої дальності – малої висоти, середньої дальності – середньої висоти та великої дальності – великої висоти. Вимальовуються три тазики, поставлені один над одним. Виглядає наче досить надійно. Одне з завдань системи – протиракетна оборона. Перед собою союзники ставлять мету зібрати засоби різних виробників, доставити їх до України, розгорнути, навчити український персонал, забезпечити стійке управління всім цим обладнанням, інтеграцію з наявними та такими, що можуть бути отримані, засобами радіолокаційної розвідки та контролю повітряного простору та забезпечити між усіма елементами обмін даними.

Я дуже сподіваюся, що ця ідея прийшла цим поважним людям не в Брюсселі вчора, бо завдання виглядає монументальним і потребує якби не десятиліть на вирішення.

Фото: Бундесвер Пуск реактивного снаряда з РСЗВ MARS II

З іншого нам мають бути надані:

від ФРН – РСЗВ MARS II, САУ Pzh-2000, кількість не названа;

від Нідерландів – зенітні керовані ракети на 15 млн. EUR. Вивчається можливість передачі САУ;

від Канади – пакет допомоги на 47 млн. USD, до котрого увійдуть 500.000 комплектів зимової форми, 155-мм снаряди на 15 млн. USD, системи супутникового зв’язку на 2 млн. USD;

від Франції – можемо отримати (вони ще думають) три РСЗВ LRU M270 (французька гусенична версія HIMARS, самі мають лише 12), на складах є 40 немодернізованих М270, теж вирішують, що з ними робити.

Союзники раптово згадали про Кіпр, котрий 35 років перебував під санкціями США і озброювався радянським, має штук 10 ЗРК «Тор» і «Бук», наявні С-300 і влада острову готова все це віддати в обмін на сучасне. Але тут все дуже складно: виведення з-під російського впливу Кіпру означатиме загострення конфронтації з Туреччиною, котра підтримує окуповану частину острову, що автоматично втягне у протистояння Грецію.

Фото: Babak Taghvaee ЗРК 'Тор' Національної гвардії Кіпру

Цікавим виглядає анонсований десятирічний план відновлення української оборонної промисловості, котрий розробляє НАТО. Зустріч щодо обговорення цього проекту між представниками Північноатлантичного альянсу та України відбудеться вже наступного тижня. Цей план цілком однозначно вказує на довгострокову перспективу співпраці та переміщення до центру уваги досягнення сумісності ЗС України та армій країн-членів НАТО. У цьому контексті високоповажний анонімний представник Альянсу чітко заявив про перехід ЗС України з радянських зразків на західне обладнання.

Паралельно йдеться про одночасність відновлення ОПК України та поповнення запасів західних країн, котрі вони передали нам з початку війни.

І ніяк без бухгалтерії, адже розгром армії бункерного діда має цілком конкретний фінансовий вимір.Впродовж цього року лише США вклали в оборону України 1,1% свого ВВП (66 млрд. USD). Ця інвестиція, за словами старшого стратегічного аналітика телеканалу Fox News генерала Джека Кіна, позбавляє Путіна можливостей коли-небудь реалізувати свої забаганки та відкидає росіян на роки назад. Далі генерал сказав, що Збройні Сили України позбавили Путіна амбіцій, чим зберегли Америку та відвели загрозу переростання війни в Україні у конфлікт між НАТО та РФ.

Підтримуючи Україну, колективний Захід вирішує задачу обнуління російського ядерного потенціалу паралельно повністю відрізаючи доступ Китаю до цих технологій. На поточному етапі всі країни мають докласти зусиль для допомоги Україні в утилізації на полях боїв залишків військових арсеналів РФ. Наступним етапом операції має стати операція з вилучення у РФ ядерної зброї. Велика ставка робиться на те, що наступним президентом Росії стане людина, котра добровільно передасть під міжнародний контроль російський ядерний потенціал. І такий розвиток подій не є чимось малоймовірним: наша перемога знекровить Росію, санкції доб’ють економіку, а необхідність виплачувати колосальні репарації Україні підштовхне нове російське керівництво до ядерного роззброєння.

І так, нашу заявку на вступ до НАТО вже підтримали 11 держав з 30.

Боремось, тому поборемо.