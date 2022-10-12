Союзники України в рамках контактної групи "Рамштайн" надалі підвищуватимуть її оборонні можливості для боротьби з російською агресією.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час шостого засідання Контактної групи з питань оборони України “Рамштайн”, – повідомляє у Twitter Міністерство оборони США.

"Ми зробили значний прогрес, працюючи разом, і зі зміною війни змінилася і місія цієї групи. Ми зустрілися минулого місяця, щоб підтримати Україну у довгостроковій перспективі. І це те, що ми робимо. Ми продовжуватимемо підвищувати оборонні можливості України для сьогоднішніх потреб і у тривалому шляху", – зауважив міністр оборони США.

.@SecDef: We’ve watched as Putin tries to force untrained, unwitting Russian civilians to the front lines. pic.twitter.com/pL4AyFOtaV — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) October 12, 2022

Остін наголосив, що допомога, яку надають союзники Україні, змінює ситуацію на полі бою. На вересневій зустрічі Контактної групи було видно, що Україна досягла значного прогресу. Українські сили змінили динаміку війни, незважаючи на нову атаку Путіна.

“Українські сили звільнили сотні міст від російської окупації та повернули тисячі кілометрів землі. Ці перемоги належать українським солдатам, але Контактна група забезпечує їм допомогу, а сталість підтримки – життєво важлива", – наголосив Остін.

Нагадаємо, 12-13 жовтня у Брюсселі відбудеться засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, а також зустріч Контактної групи щодо України ("Рамштайн-6") під егідою США.