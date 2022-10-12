Повідомлено про підозру посадовцю псевдоадміністрації на Харківщині, - Офіс генпрокурора

Серед його обов'язків було розміщення білбордів для підняття «бойового духу» окупантів.

За даними слідства, час окупації смт Шевченкове Куп‘янського району місцевий мешканець співпрацював з представниками країни-агресора.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«У червні російські військові запропонували чоловіку обійняти посаду керівника так званого «господарчого відділу» в окупаційній адміністрації. Серед його обов’язків була організація встановлення на території населеного пункту білбордів з проросійською агітацією для підняття «бойового духу» окупантів», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка після деокупації Куп’янського району.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Нагадаємо, на Харківщині затримано колишнього слідчого, який працював на окупантів в Балаклії. Він охороняв адміністративні будівлі та склади й допомагав збирати «данину» на ринку».