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Львів'янам повернули електрику і воду

Громадський транспорт курсує у звичайному режимі.

Львів'янам повернули електрику і воду
Фото: dtek.com

Станом на 10 годину ранку 12 жовтня у Львові повністю відновлено подачу електроенергії та водопостачання.

Про це повідомляє у Telegram Львівська міська рада.

Зазначається, що у Львові після обстрілів повністю відновили світло і воду. Громадський транспорт теж курсує у звичайному режимі.

“Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, станом на ранок у місті повністю відновлено подачу електроенергії та водопостачання”, – йдеться у повідомленні.

 

Мерія Львова подякувала всім службам, які працювали над відновленням.

Нагадаємо, сьогодні вночі через ракетні удари були виведені з ладу 4 важливі електропідстанції на території Львівської області. Внаслідок чого виникли проблеми зі стабільним електропостачанням у Львові.

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