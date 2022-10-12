За два тижні у Запоріжжі та області ворожими ракетами вбито понад 70 людей, - Старух

Окупанти умисно завдавали ударів високоточними ракетами по житлових будинках. Наразі усі завали розібрані. Окрім багатоповерхівки, де влучила ворожа ракета тонної ваги.

Про це на брифінгу повідомив начальник Запорізької ОВА Олександр Старух, передає кореспондент LB.ua.

«За два останні тижні, а саме з 30 вересня, у нас загинуло понад 70 людей внаслідок цих обстрілів. Зруйновані багатоповерхівки, приватний сектор, об’єкти інфраструктури. Великі шрами на місті. На жаль, багато поранених людей. Великі шрами залишені варварськими атаками на цивільних об’єктах», - заявив він.

Старух підкреслив, що усі ворожі ракети по Запорізькій області були точного наведення.

«Вони летіли саме туди, куди мали летіти. На жаль, ці покидьки ставили хрестики на житлових будинках. Тому ми маємо таку кількість людських жертв», - сказав Старух.

Водночас, за його словами, громадяни міста та області об’єднали зусилля, забезпечили виїзд жінок та дітей.

«Ми з самого початку говорили, що жінки та діти мають перебувати у спокійних умовах. Оскільки зараз неможливо навчатися та взагалі нічого робити. Всі інші об’єдналися. Спільно відпрацювали усі служби, рятувальники, поліцейські, добровольці та волонтери. Всі завали, окрім одного величезного, вже розібрані. Там, де була ракета тонної ваги у багатоповерхівку, ще треба попрацювати та укріпити, щоб вони не обвалилися на голови тим, хто намагається розібрати завали. Треба дістати людей, щоб їх по-людськи поховати. Тому місто працює, воює, але з більшою інтенсивністю», - запевнив він.

Нагадаємо, ворог уночі обстріляв Запоріжжя, Сумщину та Дніпропетровщину. В більшості регіонах ніч пройшла спокійно.