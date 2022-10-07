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Мешканка Буковини у багажнику автівки намагалася перевезти через кордон військовозобов’язаного

Правоохоронці викрили організаторку незаконного переправлення та її клієнта під час митного контролю.

Мешканка Буковини у багажнику автівки намагалася перевезти через кордон військовозобов’язаного
Фото: Офіс генпрокурора

За даними слідства, жителька Чернівецького району за 4000 євро організувала незаконний перетин держкордону для жителя Буковини, який підпадає під заборону покидати територію України у зв’язку з введенням воєнного стану.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Жінка намагалася вивезти громадянина України на територію Румунії, приховавши його у багажнику мікроавтобуса. 

"Правоохоронці викрили організаторку незаконного переправлення та її клієнта під час проходження митного контролю у пункті пропуску «Порубне-Сірет»", – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури громадянці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, станом на початок минулого місяця з часу повномасштабного вторгнення РФ на кордоні затримали понад 8000 ухилянтів від мобілізації. Зафіксовано 245 марних спроб підкупу прикордонників.

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