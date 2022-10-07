Мешканка Буковини у багажнику автівки намагалася перевезти через кордон військовозобов’язаного

Правоохоронці викрили організаторку незаконного переправлення та її клієнта під час митного контролю.

За даними слідства, жителька Чернівецького району за 4000 євро організувала незаконний перетин держкордону для жителя Буковини, який підпадає під заборону покидати територію України у зв’язку з введенням воєнного стану.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Жінка намагалася вивезти громадянина України на територію Румунії, приховавши його у багажнику мікроавтобуса.

"Правоохоронці викрили організаторку незаконного переправлення та її клієнта під час проходження митного контролю у пункті пропуску «Порубне-Сірет»", – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури громадянці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, станом на початок минулого місяця з часу повномасштабного вторгнення РФ на кордоні затримали понад 8000 ухилянтів від мобілізації. Зафіксовано 245 марних спроб підкупу прикордонників.