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Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела

З таких бомбардувальників росіяни скидали некеровані бомби на "Азовсталь" і надсилали "Кинджали" на Одеську область. 

Внаслідок вибуху безпілотника на аеродромі у Росії знищено два літаки Ту-22М3, – джерела
Російський стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3
Фото: Генштаб ЗСУ

На території військового аеродрому Шайковка в Калузькій області стався вибух внаслідок атаки безпілотника-камікадзе. Апарат, як заявив губернатор Владислав Шапша, "прилетів з боку кордону".

За інформацією російських ТГ-каналів, вибух стався, коли БПЛА був над злітно-посадковою смугою. За даними джерел LB.ua, безпілотник вилетів з території України і безперешкодно пролетів 200 км від кордону. Російське ППО виявилося повністю безсилим. За нашою інформацією, знищені два бомбардувальники Ту-22М3. Російська влада намагається замовчати інформацію про втрати внаслідок атаки. 

У Шайковці базується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк. Саме з цього аеродрому злітають російські Ту-22М3 – дальні стратегічні бомбардувальники-ракетоносці. Саме з них по території України запускаються ракети Х-22. З цих же літаків на захисників "Азовсталі" скидали некеровані бомби ФАБ-3000. З них у Одеську область летіли російські "Кинджали".

Фото: скріншот Google

Варто нагадати, що від Шайковки до Москви всього 270 км. 

Нагадаємо, що останнім часом Росія активізувала атаки ударними безпілотниками по українській військовій та цивільній інфраструктурі. Ними окупанти стріляли, зокрема, по Одесі, Миколаєву, Запоріжжю, Харкову та Білій Церкві. 60% апаратів збиває українська ППО. 

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