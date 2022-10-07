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​У Львові провели в останню путь героїв. Вони загинули, захищаючи Україну

Сьогодні у Львові пройшла урочиста церемонія прощання з чотирма героями.

Фото: Іван Станіславський

Військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Ігор Гадяк, Юрій Лелявський, Роман Вишинський та воїн 114-ї окремої бригади територіальної оборони Костянтин Манько загинули у бою з російськими окупантами.

Про це повідомляє кореспондент Lb.ua.

Фото: Іван Станіславський

Юрій Лелявський закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка. Професійний журналіст. Протягом багатьох років працював у виданнях, інформаційних агентствах, а також на загальнонаціональних каналах. За вагомий особистий внесок у розвиток журналістики указом президента України у 2015 році був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня. З початком агресії Росії висвітлював події в Криму та на Сході України. За свою журналістську діяльність потрапив у полон до бойовиків. Після звільнення добровільно вступив до лав Збройних сил України. Обіймав посаду начальника служби зв’язків з громадськістю 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Висвітлював хід ведення бойових дій. У Юрія Лелявського залишилися батько, сестра та племінник.

Юрій Лелявський
Фото: Іван Станіславський
Юрій Лелявський

Ігор Гадяк – учасник АТО. Виконував бойові завдання на території Луганської області у складі батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Львів". У 2017 році вступив до лав 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. За особисту майстерність у 2021 році був нагороджений нагрудним знаком "За взірцевість у військовій службі" II ступеня. У Ігоря Гадяка залишилися батьки, брат, племінниця та бабуся.

Ігор Гадяк
Фото: Іван Станіславський
Ігор Гадяк

Роман Вишинський з 2015 року виконував бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції. У 2016 році вступив до лав 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних сил України. З початком повномасштабного вторгнення став на захист України. Боронив державу у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. У Романа Вишинського залишилися сестра, донька та дві тітки.

Роман Вишинський
Фото: Іван Станіславський
Роман Вишинський
Цього ж дня Львів віддавав останню шану ще одному герою, який поліг у боротьбі із загарбниками. О 15-й годині відбувся чин похорону за Костянтином Маньком, воїном 114-ї окремої бригади територіальної оборони, який загинув 26 вересня.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

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