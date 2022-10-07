У Херсонській області йдуть активні бої, по Сумській ворог вдарив із вертольотів, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Одещині, Кіровоградщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

У Сумській області учора ввечері по території Великописарівської громади двома гвинтокрилами завдано авіаудару некерованими ракетами, 8 "прильотів". Інформація про постраждалих та пошкодження інфраструктури уточнюється. Також увечері по Білопільській громаді здійснено артилерійський обстріл. Дані щодо наслідків з’ясовуються. Артобстріл по с. Бояро-Лежачі Новослобідської територіальної громади зафіксовано вчора ввечері. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок культури, житловий будинок, у будинку відсутнє електропостачання. Сьогодні зранку по території Шалигинської громади – чотири кулеметні черги. Також здійснено мінометний обстріл громади. Даних про поранених немає, йдеться у повідомленні від ОВА.

Уночі ворог знову атакував Запоріжжя. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури у двох районах. Окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати. Попередньо, це були БПЛА Shahed-136. Саме тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів. За попередньою інформацією, є один постраждалий, його ушпиталено. Інформація щодо наслідків нічної атаки росіян уточнюється.

У Дніпропетровській області від ворожих обстрілів вкотре потерпав Нікопольський район. Ворог всю ніч обстрілював район із РСЗВ та важкої артилерії. Попередньо, без загиблих і поранених. У Нікополі пошкоджені багатоповерхові й приватні будинки і господарські споруди. Зачепило підприємство транспортної інфраструктури та лінії електропередач. У Марганецькій громаді триває обстеження територій. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

Окупанти били і по Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському районах Харківської області. Унаслідок обстрілів у Куп’янську вчора ввечері виникла пожежа на території меблевого цеху. Протягом доби медики обласного Центру екстреної медичної допомоги госпіталізували двох людей в Куп’янському районі, чотирьох – в Ізюмському та дві людини у Вовчанську Чугуївського району. Усі постраждалі в середньому стані.

У Луганській області ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили пʼять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, пʼять позицій ППО, два засоби артилерії, склад боєприпасів та переправу. Відбито атаки російських окупантів у районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам’янка та Тернові Поди. Противник 11 разів обстрілював позиції наших бійців з артилерії та мінометів. Росіяни вирішили вивезти зі Сватового основні медичні та соціальні заклади, перш за все, обладнання. Окупаційні органи влади в місті працюють в "урізаному" форматі. У Кадіївці відбувається масове знищення архівів та копій документів, особливо тих, що містять історію окупації.

У Донецькій області вночі були обстріли Мар’їнки, Красногорівки, Авдіївки, сіл Максимільянівка, Костянтинівка, Георгіївка, Новоселівка Перша. На ранок, близько 08:00, почався артобстріл м. Авдіївка снарядами калібру 152-мм, спорядженими касетними суббоєприпасами, в зоні ураження – стара частина міста та район багатоповерхових будинків. На деокупованих територіях Святогірської та Лиманської громад продовжуються стабілізаційні заходи. Людям видають пенсії, матеріальну та гуманітарну допомогу. За добу на Донеччині – двоє загиблих, сім поранених.

У Миколаївській області вночі ворог атакував місто, попередньо – безпілотними дронами-камікадзе, в результаті чого виникла пожежа даху двоповерхової будівлі в одному з районів Миколаєва. Минулося без жертв і постраждалих. Вчора внаслідок ворожих обстрілів Шевченківської громади поранення отримали дві людини. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Також за минулу добу під обстрілами перебували три населених пункти Первомайської громади. Постраждалих немає. За минулу добу обстрілів зазнали населені пункти Березнегуватської громади. Як повідомляє ОК "Південь", з літака Су-35 ракетами класу "повітря – поверхня" Х-31 ворог двічі завдав ракетного удару по громаді. Пошкоджені сільськогосподарські угіддя. Постраждалих немає. Також вчора було обстріляно Широківську громаду, влучання по сільгосппідприємству. Вночі через обстріли пошкоджено сільськогосподарські угіддя. Постраждалих і руйнувань немає.

У Херсонській області ЗСУ ведуть активні бойові дії зі звільнення окупованих територій області. За інформацією ОК "Південь", продовжуються спроби ворога відновити активний рух через річку Дніпро. Противник і далі тероризує мирне населення, веде обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії населених пунктів, прилеглих до лінії зіткнення. В результаті поступового звільнення Силами оборони тимчасово захоплених територій, одночасно з відходом підрозділів російських окупаційних військ, відзначається виїзд поплічників окупаційної влади.

Нагадаємо, сьогодні на Півдні України оборонці збили ворожий вертоліт Ка-52. В нього поцілили близько 8 ранку.