Після звільнення Любимівки окупанти покинули свої позиції, залишивши вкрадені пральні машини та інші речі.

Російські окупаційні війська облаштували собі місце для ночівлі у свинарнику в селі Любимівка на Херсонщині.

Про це повідомила Служба безпеки.

"Після звільнення Любимівки на Херсонщині співробітники СБУ розпочали перевірку покинутих позицій так званої другої армії світу. І від побаченого не змогли стримати сліз від сміху… Окупанти ділили стіл і сон зі свинями", – йдеться в повідомленні.

Екскурсію "командним пунктом" росіян провів для військових місцевий житель. На відео видно, що серед бруду стоять вкрадені росіянами пральні машини.

"Звертаємося до тих, хто прийшов на нашу Землю з війною: поки ви ще живі, здавайтесь у полон! У нас ви отримаєте краще ставлення, ніж від ваших командирів", – нагадали в СБУ.

Нагадаємо, від початку жовтня ЗСУ звільнили від росіян 29 населених пунктів Херсонщини.