Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Ціни в Україні зростатимуть: що з продуктів харчування подорожчає найбільше
Ціни в Україні зростатимуть: що з продуктів харчування подорожчає найбільше
У Росії призначили куратора для незаконно анексованих територій України
У Росії призначили куратора для незаконно анексованих територій України
Уранці окупанти вдарили ракетами по Хмельницькій області
Уранці окупанти вдарили ракетами по Хмельницькій області
ЗСУ звільнили ще три села у Бериславському районі Херсонської області
ЗСУ звільнили ще три села у Бериславському районі Херсонської області
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
ГоловнаСуспільствоВійна

За минулу добу ЗСУ знищили ще 350 російських окупантів, 17 танків та 29 бронемашин

Загальні втрати ворога досягли близько 61 680 осіб.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 350 російських окупантів, 17 танків та 29 бронемашин
Фото: StratСom Ukraine

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 350 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 61 680 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.10 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 61 680 (+350) осіб;
  • танків – 2466 (+17) од.;
  • бойових броньованих машин – 5093 (+29) од.;
  • артилерійських систем – 1455 (+31) од.;
  • РСЗВ – 344 (+0) од.;
  • засобів ППО – 177 (+0) од.;
  • літаків – 266 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 233 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1067 (+20) од.;
  • крилатих ракет – 246 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3862 (+8) од.;
  • спеціальної техніки – 135 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, українська авіація завдала на Півдні сім ударів по опорних пунктах окупантів та районах зосередження сил і засобів противника.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також