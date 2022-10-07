За минулу добу ЗСУ знищили ще 350 російських окупантів, 17 танків та 29 бронемашин

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 350 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 61 680 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.10 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 61 680 (+350) осіб;
- танків – 2466 (+17) од.;
- бойових броньованих машин – 5093 (+29) од.;
- артилерійських систем – 1455 (+31) од.;
- РСЗВ – 344 (+0) од.;
- засобів ППО – 177 (+0) од.;
- літаків – 266 (+0) од.;
- гелікоптерів – 233 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1067 (+20) од.;
- крилатих ракет – 246 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3862 (+8) од.;
- спеціальної техніки – 135 (+1) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, українська авіація завдала на Півдні сім ударів по опорних пунктах окупантів та районах зосередження сил і засобів противника.