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На Київщині тривають навчання саперів, жителів знову попереджають про вибухи

Піротехніки продовжують знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, залишені окупантами.

На Київщині тривають навчання саперів, жителів знову попереджають про вибухи
Фото: EPA/UPG

Мешканців Київської області попереджають про вибухи. Сьогодні, 7 жовтня, з 9:00 на території Димерської громади Вишгородського району будуть проводитися навчання для саперів.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

"У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах області можливі звуки вибухів", – йдеться в повідомленні.

Також в ОВА попередили, що в області піротехніки продовжують виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, залишені російськими окупантами.

"Зберігайте спокій та довіряйте виключно офіційним джерелам інформації!" – наголосили в ОВА.

Нагадаємо, вчора мешканці Києва чули вибухи. Пізніше містян попередили про навчання саперів.

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