Росія подала заперечення до Міжнародного суду ООН проти позову України про геноцид

Вона вважає, що найвища судова установа ООН не має юрисдикції для розгляду цієї справи.

Росія подала попереднє заперечення до Міжнародного суду ООН по справі про геноцид, яка була ініційована Україною. 3 жовтня Верховний суд ООН отримав від російської сторони відповідний документ, пише RadioFreeEurope.

Попередні заперечення сторони можуть подавати, якщо вони вважають, що суд не має необхідної для розгляду справи юрисдикції. Раніше Москва вже стверджувала, що Міжнародний суд ООН не може розглядати цю справу про геноцид.

Україна подала позов невдовзі після початку повномасштабного вторгнення російської армії. Держава наголосила, що заявлені Москвою виправдання великого вторгення, "аби запобігти геноциду на Донбасі", були необґрунтованими.

Судді Міжнародного суду в ході розгляду справи зобовʼязали Росію припинити вторгнення. Кремль проігнорував це, сказавши, що "обидві сторони" мають погодитися припинити військові дії.

Наступним етапом справи буде розгляд заперечення щодо юрисдикції суду. Дата засідання не визначена.

Міжнародний суд, що базується в Гаазі, розглядає правові скарги, подані державами щодо порушень міжнародного права. Це найвища судова установа ООН.

Слухання у справі України проти Росії відповідно до Конвенції від 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього почалися 7 березня.