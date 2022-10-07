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В ювілей свого диктатора окупанти можуть влаштувати масовані атаки по регіонах України, – ОК “Південь”

У Чорному морі напоготові 5 ракетоносіїв ворога.

В ювілей свого диктатора окупанти можуть влаштувати масовані атаки по регіонах України, – ОК “Південь”
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

Сьогодні, 7 жовтня, у день народження президента РФ Володимир Путіна окупанти можуть влаштувати масовані атаки по українських територіях.

На цьому наголосили в оперативному командуванні “Південь”.

“Враховуючи тяжіння росіян до сокральних дат, в ювілей свого диктатора цілком імовірно можуть влаштувати масовані атаки по регіонах України. Тож не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і власною безпекою. Будьте пильні і обережні, свідомі та уважні”, – йдеться у повідомленні.

Військові також поінформували, що в Чорному морі біля узбережжя Криму маневрує 12 кораблів ворожого флоту. 

Як і раніше, напоготові до застосування 3 надводних і 2 підводних ракетоносії з 32-ма “Калібрами”. 

Нагадаємо, 5 жовтня, внаслідок російської збройної агресії загинули понад 20 українців, 22 людини отримали поранення.

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