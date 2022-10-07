Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Ціни в Україні зростатимуть: що з продуктів харчування подорожчає найбільше
Ціни в Україні зростатимуть: що з продуктів харчування подорожчає найбільше
У Росії призначили куратора для незаконно анексованих територій України
У Росії призначили куратора для незаконно анексованих територій України
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках у Запоріжжі. Є загиблі і поранені (оновлено)
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Уранці окупанти вдарили ракетами по Хмельницькій області
Уранці окупанти вдарили ракетами по Хмельницькій області
ЗСУ звільнили ще три села у Бериславському районі Херсонської області
ЗСУ звільнили ще три села у Бериславському районі Херсонської області
ГоловнаСуспільствоВійна

На півдні ЗСУ знищили сім безпілотників росіян

Дрони ліквідували в Бериславському і Миколаївському районах.

На півдні ЗСУ знищили сім безпілотників росіян

На півдні протягом бойового дня Збройні сили України знищили шість безпілотників-розвідників типу “Орлан-10” та один “Махаджер-6”.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Дрони ліквідували в Бериславському і Миколаївському районах.

“Дронами-камікадзе ворог продовжував тероризувати південні регіони. Після денних атак на Миколаївщину, ввечері по Одещині спрямовано три “Шахеди-136”, – йдеться у повідомленні.

Всі збиті силами протиповітряної оборони. 

Нагадаємо, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що із 30 вересня по 6 жовтня Сили оборони України знищили 24 дрони-камікадзе Shahed-136.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також