На півдні ЗСУ знищили сім безпілотників росіян

Дрони ліквідували в Бериславському і Миколаївському районах.

На півдні протягом бойового дня Збройні сили України знищили шість безпілотників-розвідників типу “Орлан-10” та один “Махаджер-6”.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Дрони ліквідували в Бериславському і Миколаївському районах.

“Дронами-камікадзе ворог продовжував тероризувати південні регіони. Після денних атак на Миколаївщину, ввечері по Одещині спрямовано три “Шахеди-136”, – йдеться у повідомленні.

Всі збиті силами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що із 30 вересня по 6 жовтня Сили оборони України знищили 24 дрони-камікадзе Shahed-136.