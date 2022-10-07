Засідання Європейської політичної спільноти у Празі, у якому, серед інших, взяв очільник українського уряду Денис Шмигаль, було успішним, пише Чеське радіо.

“Мета Європейської політичної спільноти – щоб країни Європи працювали разом заради миру та процвітання на континенті”, – сказав прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на інавгураційній зустрічі 44 країн у четвер.

Він зазначив, що платформа була створена у критичний для Європи час, коли безпека та стабільність континенту опинилися під загрозою. Очільник чеського уряду привітав той факт, що так багато країн відгукнулися на заклик вирішити ці проблеми.

Ініціатор нової платформи президент Франції Еммануель Макрон додав, що концепція загальноєвропейської співпраці посадила за стіл переговорів лідерів держав, розділених конфліктом, таких як Азербайджан і Вірменія або Вірменія і Туреччина.

Фото: ЕРА/UPG Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала

На його думку, до поточних дебатів щодо безпеки, міграції та енергетичної кризи потрібно залучити ще більше країн.

Формальних документів за результатами засідання не було ухвалено.

Фото: ЕРА/UPG Прем'єр Чехії Петр Фіала, президент Азербайджану Ільхам Алієв і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

У п'ятницю лідери ЄС зберуться на неформальний саміт, щоб обговорити найактуальніші питання, з якими стикається 27 членів євроблоку. Зокрема війну в Україні, зростання вартості енергоносіїв та економічні наслідки підвищення ціни.

Наступне засідання ЄПС відбудеться в Молдові. Як інформують ЗМІ, зустрічі також мають пройти в Іспанії та Великобританії.

Нагадаємо, у заході взяли участь 27 держав Євросоюзу, а також 17 лідерів країн, які не входять до ЄС.