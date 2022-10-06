Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
ГоловнаСвіт

МЗС з’ясовує ситуацію з українцями на російсько-естонському кордоні

"Питання виїзду українців з Росії перебуває на особливому контролі МЗС".

МЗС з’ясовує ситуацію з українцями на російсько-естонському кордоні
Фото: Facebook/Estonian Embassy in Kyiv

Україна взаємодіє з владою Естонії щодо ситуації з українськими громадянами на російсько-естонському кордоні.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у Twitter.

"Посольство України в Естонії взаємодіє із естонськими компетентними органами задля з’ясування ситуації з українськими громадянами на російсько-естонському кордоні. Питання виїзду українців з Росії перебуває на особливому контролі МЗС та інших причетних державних органів України", – написав він.

Раніше естонське видання ERR із посиланнм на МВС країни повідомило, що російська сторона вивезла на вантажівках у невідомому напрямку українських біженців, які зібралися біля південно-східного кордону РФ з Естонією, щоб евакуюватися через Росію в ЄС.

Мова може йти про близько тисячу людей.

Нагадаємо, 3 жовтня також повідомлялося, що РФ штучно створила чергу для українських біженців на кордоні з Латвією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також