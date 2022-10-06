МЗС з’ясовує ситуацію з українцями на російсько-естонському кордоні

Україна взаємодіє з владою Естонії щодо ситуації з українськими громадянами на російсько-естонському кордоні.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у Twitter.
"Посольство України в Естонії взаємодіє із естонськими компетентними органами задля з’ясування ситуації з українськими громадянами на російсько-естонському кордоні. Питання виїзду українців з Росії перебуває на особливому контролі МЗС та інших причетних державних органів України", – написав він.
Раніше естонське видання ERR із посиланнм на МВС країни повідомило, що російська сторона вивезла на вантажівках у невідомому напрямку українських біженців, які зібралися біля південно-східного кордону РФ з Естонією, щоб евакуюватися через Росію в ЄС.
Мова може йти про близько тисячу людей.
Нагадаємо, 3 жовтня також повідомлялося, що РФ штучно створила чергу для українських біженців на кордоні з Латвією.