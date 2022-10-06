Лідери 44 країн зустрінуться в Празі для обговорення спільної протидії Росії. Серед учасників – Грузія, Азербайджан і весь ЄС

Лідери України, Великої Британії та Туреччини 6 жовтня долучаться до своїх колег з ЄС на саміті в Празі. Метою заходу є обʼєднання континенту перед обличчям російської агресії, пише The Guardian.

Захід було оголошено Брюсселем як "платформу для політичної координації" 44 різних країн. Серед тих, хто також візьме участь, – лідери Албанії, Азербайджану, Боснії, Грузії, Ісландії, Косово, Ліхтенштейну, Молдови, Чорногорії, Північної Македонії, Норвегії, Сербії та Швейцарії.

Президент Володимир Зеленський братиме участь за допомогою відео. На перемовинах офлайн буде присутній голова Кабміну.

Втім, журналісти зазначають, що саміт, ймовірно, принесе мало реальних результатів. Посадовці розраховують домовитися про повторне зібрання через пів року в країні, яка не є членом ЄС. Велика Британія і Молдова пропонують свою територію.

Нагадаємо, 7 жовтня в Празі почнеться саміт країн Європейського Союзу. Однією з тем для обговорення стане військова допомога Україні, зокрема з озброєнням.