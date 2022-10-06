ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Президент "Енергоатома" взяв на себе обовʼязки гендиректора ЗАЕС
Президент "Енергоатома" взяв на себе обовʼязки гендиректора ЗАЕС
Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
ГоловнаСвіт

Лідери 44 країн зустрінуться в Празі для обговорення спільної протидії Росії. Серед учасників – Грузія, Азербайджан і весь ЄС

Цей захід передує саміту Європейського Союзу. 

Лідери 44 країн зустрінуться в Празі для обговорення спільної протидії Росії. Серед учасників – Грузія, Азербайджан і весь ЄС
Фото: president.gov.ua

Лідери України, Великої Британії та Туреччини 6 жовтня долучаться до своїх колег з ЄС на саміті в Празі. Метою заходу є обʼєднання континенту перед обличчям російської агресії, пише The Guardian.

Захід було оголошено Брюсселем як "платформу для політичної координації" 44 різних країн. Серед тих, хто також візьме участь, – лідери Албанії, Азербайджану, Боснії, Грузії, Ісландії, Косово, Ліхтенштейну, Молдови, Чорногорії, Північної Македонії, Норвегії, Сербії та Швейцарії. 

Президент Володимир Зеленський братиме участь за допомогою відео. На перемовинах офлайн буде присутній голова Кабміну. 

Втім, журналісти зазначають, що саміт, ймовірно, принесе мало реальних результатів. Посадовці розраховують домовитися про повторне зібрання через пів року в країні, яка не є членом ЄС. Велика Британія і Молдова пропонують свою територію. 

Нагадаємо, 7 жовтня в Празі почнеться саміт країн Європейського Союзу. Однією з тем для обговорення стане військова допомога Україні, зокрема з озброєнням. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також