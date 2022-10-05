Байден розчарований рішенням ОПЕК+ скоротити квоти на видобуток нафти, - Білий дім

Президент США Джо Байден вважає несвоєчасним рішення ОПЕК+ скоротити квоти на видобуток нафти.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

“Президент розчарований недалекоглядним рішенням ОПЕК+ скоротити квоти на видобуток, поки світова економіка має справу з триваючим негативним впливом вторгнення Путіна в Україну. У той час, коли підтримка глобального постачання енергії має першорядне значення, це рішення матиме найбільш негативний вплив на країни з низьким і середнім рівнем доходу, які вже страждають від високих цін на енергоносії”, - йдеться у повідомленні пресслужби.

Зазначається, що за вказівкою президента Байдена Міністерство енергетики наступного місяця поставить на ринок ще 10 млн барелів зі стратегічного резерву нафти.

Байден закликав американські енергетичні компанії допомогти усунути історично великий розрив між оптовими та роздрібними цінами на газ.

Також адміністрація Байдена проведе консультації з Конгресом щодо додаткових інструментів і повноважень для зменшення контролю ОПЕК над цінами на енергоносії.

Як раніше повідомлялось, Європейська комісія працюватиме над введенням граничної ціни на російську нафту у всіх країнах Євросоюзу, а не лише серед держав Великої сімки.