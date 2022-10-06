Євросоюз 17 жовтня може розпочати військову тренувальну місію для України, – Боррель

Високий представник ЄС із зовнішньої політики наголосив на продовженні рішучої підтримки України з боку європейської спільноти у її боротьбі проти російського вторгнення.

ЄС має намір формально започаткувати військову тренувальну місію для України рішенням Ради міністрів ЄС із закордонних справ, що має відбутися 17 жовтня, попри погрози та шантаж з боку кремлівського режиму.

Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Під час наступної Ради міністрів ЄС із закордонних справ 17 жовтня, сподіваюся, ми зможемо формально започаткувати нашу тренувальну місію для Збройних сил України", – сказав він.

Коментуючи нещодавні події навколо спроби Росії анексувати окуповані території України, а також погрози Путіна використати ядерну зброю для їх "захисту", Жозеп Боррель наголосив на продовженні рішучої підтримки України з боку європейської спільноти у її боротьбі проти російського вторгнення.

"Як ЄС ми чітко зазначили, що ми ніколи не визнаємо цю анексію і не дозволимо залякати себе російськими погрозами та ескалацією. Навпаки, ми посилимо нашу стратегію з підтримки України – військову, фінансову та політичну, будемо підвищувати тиск на Росію застосуванням більшої кількості санкцій та підтримувати наших партнерів для подолання наслідків цієї війни… Водночас ми готові просувати дипломатичні рішення, якщо обставини знову дозволять робити це змістовним чином", – зазначив Боррель.

Повідомляється, що тренувальна військова місія ЄС не буде розташовуватися на території України, щоб уникнути атак російських агресорів. За попередніми даними, структури цієї місії ЄС можуть бути розташовані у кількох сусідніх країнах з міркувань безпеки.

Нагадаємо, лідери ЄС засудили незаконну анексію території України ще під час промови Путіна. Високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, своєю чергою, наголосив, що оголошення анексії українських територій Росією є великим порушенням міжнародного права та Статуту ООН.