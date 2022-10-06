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​З початку повномасштабної війни USAID надало Україні майже 10 млрд доларів допомоги

Більшість цієї суми – це пряма бюджетна підтримка українського уряду.

​З початку повномасштабної війни USAID надало Україні майже 10 млрд доларів допомоги
Фото: root-nation.com

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) з початку повномасштабного російського вторгнення надало Україні 9,89 млрд доларів допомоги.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на посольство США.

Більшість цієї суми – 8,5 млрд доларів – це пряма бюджетна підтримка українського уряду, щоб вій міг реагувати на критичні потреби: надання медичної допомоги та освіти, підтримку переміщених внаслідок війни, забезпечення надходження електроенергії до шкіл, лікарень, будинків тощо.

Ще близько 1 млрд – це гуманітарна допомога, що включає критично необхідне харчування, медичне обслуговування, воду, засоби гігієни. Решту суми виділили на підтримку малого бізнесу і сільського господарства.

Крім того, близько 100 млн доларів були виділені на підтримку вільної преси та протидію дезінформації.

Нагадаємо, сьогодні адміністраторка USAID Саманта Пауер прибула в Україну з візитом. Вона стала першою високопосадовицею США, яка відвідала Україну після псевдореферендумів. Пауер сьогодні планує зустрітися з урядовцями, журналістами, фермерами та студентами.

USAID розпочало проєкт підтримки фінансового сектора України на 33 млн доларів. Проєкт, що має на меті сприяти більшій інтеграцій української фінансової системи з європейськими та міжнародними ринками, розрахований на 5 років.

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