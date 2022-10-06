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До Києва прибула голова Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер

"USAID зараз і назавжди підтримуватиме Україну".

До Києва прибула голова Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер
Скріншот відео
Фото: The Way Forward

Сьогодні вранці до Києва прибула з візитом голова Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер.

Про це вона повідомила у Twitter.

"Це критичний момент для українського народу, коли він захищає свою свободу від жорстоких нападів, звільняє окуповані землі, готується до зими та зміцнює демократичні інститути й верховенство права. USAID зараз і назавжди підтримуватиме Україну", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, колишня посол США при ООН Саманта Пауер очолила USAID у вересні 2021 року. 

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