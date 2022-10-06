До Києва прибула голова Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер

"USAID зараз і назавжди підтримуватиме Україну".

Сьогодні вранці до Києва прибула з візитом голова Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер.

Про це вона повідомила у Twitter.

"Це критичний момент для українського народу, коли він захищає свою свободу від жорстоких нападів, звільняє окуповані землі, готується до зими та зміцнює демократичні інститути й верховенство права. USAID зараз і назавжди підтримуватиме Україну", – йдеться у повідомленні.

I have just arrived in Kyiv, Ukraine.



It is a critical moment for the Ukrainian people as they defend their freedom from brutal attack, liberate occupied land, prepare for winter, and strengthen democratic institutions & the rule of law. @USAID now & always #StandsWithUkraine pic.twitter.com/ZiL6bewRAv — Samantha Power (@PowerUSAID) October 6, 2022

Нагадаємо, колишня посол США при ООН Саманта Пауер очолила USAID у вересні 2021 року.