Японія відновить сьогодні роботу свого посольства в Києві

Дипломатичне представництво не працювало з березня.

Японія відновить роботу свого посольства в Києві у середу, 5 жовтня, пише Reuters з посиланням на заяву японського МЗС.

Про відновлення його роботи нещодавно заявляв прем'єр-міністр крани Кісіда Фуміо.

Країна тимчасово закрила своє дипломатичне представництво в українській столиці 2 березня, після російського вторгнення в Україну.

Співробітників посольства перевели до тимчасового офісу зв’язку, створеного у Львові. Через ескалацію агресії вони залишили Україну незабаром після цього.

“Відновлюючи роботу посольства, Японія прагне покращити координацію з іншими країнами Великої сімки, зокрема щодо допомоги Україні у відбудові. Шість інших членів G-7 – Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Сполучені Штати – відновили роботу своїх посольств до літа”, – пише видання Kyodonews.

Нагадаємо, Кісіда заявив, що Японія запропонує країнам "Великої сімки" (G7) запровадити жорсткіші санкції проти Росії та очолить обговорення відновлення України.