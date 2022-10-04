Північна Корея випустила ракету над Японією

Північна Корея, яка має ядерну зброю, у вівторок 4 жовтня випустила балістичну ракету над Японією.

Про це пише Reuters.

Жителів країни закликали ховатися, тимчасово було призупинило рух потягів на півночі Японії.

“Уряд Японії попередив громадян про необхідність укриття, оскільки ракета, очевидно, пролетіла над її територією та впала в Тихий океан”, – йдеться у повідомленні.

Снаряд, імовірно, був запущений над північним японським островом Хоккайдо. Ракета пролетіла через Тихий океан близько 07:29 за місцевим часом, повідомили в японському уряді.

Влада країни заявила, що не використовували жодних оборонних заходів для знищення ракети. Ця перша ракета, яка з 2017 року пролетіла над або повз Японію з Північної Кореї.

“Низка дій Північної Кореї, включно з неодноразовими запусками нею балістичних ракет, загрожує миру та безпеці Японії, регіону та міжнародної спільноти, а також створює серйозний виклик для всього міжнародного співтовариства разом з Японією”, – заявив речник уряду Японії Хірокадзу Мацуно під час пресконференції.

Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда назвав дії Північної Кореї “варварством” і сказав, що уряд продовжить збирати та аналізувати інформацію.

Топ-американський дипломат у Східній Азії Даніель Крітенбрінк назвав інцидент з ракетою “прикрим”. Водночас, на його думку, шлях до діалогу залишається відкритим, і закликав Пхеньян утриматися від подальших дестабілізуючих дій.

Критенбрінк також сказав, що Китай, стратегічний суперник Вашингтона, має зробити більше для боротьби з ухиленням Північної Кореї від санкцій.

Нагадаємо, Північна Корея 25 вересня запустила балістичну ракету в бік моря зі свого східного узбережжя напередодні запланованих військових навчань США і Південної Кореї та візиту в регіон віцепрезидентки Камали Гарріс.