​Україна має отримати від Франції 20 бронемашин Bastion, - ЗМІ

Франція має намір передати нашій державі 20 бронеавтомобілів Bastion, повідомляє La Tribune із посиланням на джерела.

Це 12,5-тонний транспорт, який може перевозити до десяти пасажирів.

Такими Bastion, які виробляє завод у Ліможі, оснащені багато африканських армій. В Україну мають доставити бойову модель, яка оснащена вежею для встановлення кулемета калібру 12,7 мм.

Для постачання бронеавто укладають контракт французький виробник і Міноборони. Документ іще не підписаний, перебуває на стадії доопрацювання. Однак, за інформацією видання, у виробника є достатньо запасів, щоб виконати доставку у найкоротші терміни.

Нагадаємо, Франція також планує скасувати постачання частини замовлених Данією самохідних артилерійських установок Caesar, натомість надіславши їх Україні.

Днями відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона. Макрон заявив, що його держава готова допомогти Україні відновити територіальну цілісність і працювати над новими санкціями проти Росії.