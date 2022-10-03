Міністр оборони Великої Британії вважає, що Путін "дуже малоймовірно" використає ядерне озброєння

Воллес заявив, що Індія та КНР дали зрозуміти російському президенту, що це "неприйнятно".

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що президент РФ "дуже малоймовірно" використає на війні проти українців ядерне озброєння, хоча він і діє нераціонально. Використання ядерної зброї передбачено російськими доктринами, але цей крок буде неприйнятним для умовних союзників РФ – Індії та Китаю.

Про це Воллес заявив на позачерговій партійній конференції торі, пише Evening Standard.

Воллес зазначив, що лідери КНР та Індії під час зустрічей дали Путіну "зрозуміти, що є прийнятним, а що – неприйнятним".

Міністр безпеки Том Тугендхат зазначив, що риторика лідера Чечні Рамзана Кадирова про використання тактичного ядерного озброєння через втрату окупантами Лимана є "рішенням із великими наслідками".

Нагадаємо, російська влада систематично висловлює ядерні погрози. 21 вересня президент РФ, оголошуючи мобілізацію і коментуючи влаштовані в чотирьох областях України псевдореферендуми, знову згадав про можливість використання такої зброї. Міністр закордонних справ Лавров в ООН сказав, що Москва "захищатиме" окуповані території України згідно з усіма своїми доктринами, включно з ядерною. Заступник голови Ради безпеки РФ, експрезидент Росії Дмитро Медведєв вважає, що Москва може безкарно вдарити ядерною зброєю по Україні.

Продовживши свій уже традиційний ядерний шантаж, Медведєв заявив, що доля "нікому не потрібної України" буде менше важити для Заходу, ніж власна безпека.

Президент Володимир Зеленський закликав Захід не піддаватися на російський шантаж ядерним озброєнням. Страх може призвести до спроб Росії захопити ще більше територій.

У Білому домі заявили, що наразі США не фіксували ознак того, що Москва готується вдатися до завдання ядерного удару. Водночас, за даними західних медіа, розвідувальні служби США та їх союзників активізують зусилля з виявлення будь-яких російських військових дій, які можуть сигналізувати, що Володимир Путін віддав наказ про використання ядерної зброї в Україні.