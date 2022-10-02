У Польщі зафіксували різке збільшення спроб нелегально перетнути кордон з боку Білорусі

120 осіб спробували нелегально перетнути 1 жовтня польсько-білоруський кордон.
Про це йдеться у Twitter в Прикордонної служби Польщі.
До прикладу, 29 вересня з боку Білорусі намагалися пробратися 38 нелегальних мігрантів.
28 вересня таких спроб було 60, зазначили в пресслужбі польського відомства.
Нагадаємо, 26 вересня у Польщі вступили в дію нові обмеження для росіян, які хочуть перетнути польський кордон. Тепер громадянам РФ заборонено прибувати в Польщу через повітряні та морські пункти пропуску.
Тим часом в Естонії прискорюють роботи зі зміцнення кордону з РФ. Будівництво загороджень планують завершити вже за два роки.