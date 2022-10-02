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У Польщі зафіксували різке збільшення спроб нелегально перетнути кордон з боку Білорусі

Сьогодні прикордонники повідомили про 120 осіб.

У Польщі зафіксували різке збільшення спроб нелегально перетнути кордон з боку Білорусі
Фото: Twitter/ Straż Graniczna

120 осіб спробували нелегально перетнути 1 жовтня польсько-білоруський кордон.

Про це йдеться у Twitter в Прикордонної служби Польщі.

До прикладу, 29 вересня з боку Білорусі намагалися пробратися 38 нелегальних мігрантів.

28 вересня таких спроб було 60, зазначили в пресслужбі польського відомства.

Нагадаємо, 26 вересня у Польщі вступили в дію нові обмеження для росіян, які хочуть перетнути польський кордон. Тепер громадянам РФ заборонено прибувати в Польщу через повітряні та морські пункти пропуску.

Тим часом в Естонії прискорюють роботи зі зміцнення кордону з РФ. Будівництво загороджень планують завершити вже за два роки.

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