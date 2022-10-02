Лукашенко боїться участі Білорусі у війні проти України, - Буданов

Олександр Лукашенко боїться участі Білорусі в розв'язаній Росією війні проти України, він зробить усе, щоб цього не сталося.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, повідомляє УНІАН.

"Керівництво РФ намагалося умовити Лукашенка вступити у війну. Там є певний формат, який їм запропонували, на що Лукашенко у властивій йому... дуже красиво намагається "зпетляти" з цього. Тобто, він і не відмовляється, і не погоджується, і робить насправді все, щоб цього не сталося. Лукашенко зробив дуже багато лиха для України, це правда. У першу чергу він надав свою територію, щоб РФ вела вторгнення в Україну і обстріли. Але він боїться цього (участі у війні). Він зробить все, щоб Білорусь туди не вступила", – заявив він.

За його словами, зараз Білорусь у значній частині дуже залежить від позиції Китаю.

"І вони будуть озиратися і питати виключно на Китай. Найближчим часом, напевно, і Росію перестануть питати про щось... Китай на відміну від Росії зараз дійсно впливова держава. Росія – виключно залежна територія, не більше", - сказав Буданов.

Нагадаємо, що у Білорусі готують місця для розміщення 20 000 мобілізованих із Російської Федерації військових для війни проти України. Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії проти України, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню.

Уздовж кордону у Білорусі розгорнуто до семи батальйонно-тактичних груп, майже пів року тривають навчання.