На цей час випадків посилення росіян на території Білорусі не відмічено.

Уздовж кордону у Білорусі розгорнуто до семи батальйонно-тактичних груп, майже пів року тривають навчання.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає АрміяІнформ.

"Нам відомо, що Білорусь є союзником РФ у агресії проти нашої країни. З повітряного простору Білорусі завдавались бомбові та ракетні удари по території нашої держави. Крім цього, вздовж державного кордону Білорусі утримуються до семи батальйонно-тактичних груп. Вже майже пів року тривають систематичні навчання, у яких задіяні як їхні збройні сили, так і інші складові їхнього сектору безпеки", - сказав Наєв.

Крім цього, за його словами, на території Білорусі готується інфраструктура, зокрема залізничне сполучення, аеродромна мережа, до прийому нових підрозділів, можливо, збройних сил РФ.

"На цей час випадків посилення з боку РФ на території Білорусі не відмічено, але нам відомо, що така загроза може відбутися у подальшому", - зауважив Наєв.

Нагадаємо, що у Білорусі готують місця для розміщення 20 000 мобілізованих із Російської Федерації військових для війни проти України. Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії проти України, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню.