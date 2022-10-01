У п'яти селах біля Лимана тривають стабілізаційні заходи

Спроби росіян прорватися фіксуються, але вони не дуже вдалі.

Українські бійці оточили російське угрупування в районі Лимана. Поблизу міста звільнено п'ять населених пунктів, там тривають стабілізаційні заходи.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, повідомляє РБК-Україна.

"Російське угруповування в районі Лиману оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки – звільнені, там тривають стабілізаційні заходи", – розповів Череватий.

На питання журналіста, про яку кількість росіян, які опинилися в оточенні в районі Лиману може йти мова він відповів, що "десь близько 5-5,5 тисяч".

"Там справді наші дані показували, що російське угрупування (в районі Лиману - ред.) налічувало кількість в районі 5-5,5 тисяч. Проте, активні бойові дії "відмінусовували" їх бойовий склад, а також деякі групи, які намагалися прорватися. Тобто встановлення точної кількості росіян поки потребує аналізу, щоб назвати точну цифру", – пояснює Череватий.

За його словами, спроби росіян "прорватися" досі фіксуються, але вони не дуже вдалі завдяки діям наших захисників.

Речник пояснює, що Лиман важливий, тому що це черговий крок до звільнення Донбасу та можливість піти далі на Кремінну і Сєвєродонецьк.

"Це і психологічно важливий момент. Оскільки ЗСУ починають диктувати свою волю, а не тільки відбивати і стояти в обороні, а й переламувати хід бойових дій", – зазначив Череватий.

Раніше про оточення понад 5 тисяч російських окупантів в районі Лиману повідомив і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Як повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, операція з оточення російського угруповання в районі Лимана Донецької області перебуває на етапі завершення.