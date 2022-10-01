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Буданов: Росіянина, який бомбив Чернігів, обміняли на українських льотчиків

Цей обмін відбувся 4-5 місяців тому.

Буданов: Росіянина, який бомбив Чернігів, обміняли на українських льотчиків
Фото: Суспільне Чернігів

Російського пілота Александра Красноярцева, який бомбив житлові квартали Чернігова, а навесні потрапив в полон, обміняли на українських військовополонених льотчиків. 

Про це керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів під час телемарафону, інформує ZN.ua.

Цей обмін відбувся близько 4-5 місяців тому.

"Льотчика Красноярцева ми обміняли місяців чотири-п'ять тому. Ми його обміняли на наших пілотів, якщо не помиляюся на п'ятьох", – сказав Буданов.

Нагадаємо, літак Красноярцева Сили оборони збили 5 березня. Росіянина затримали, згодом йому оголосили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни. Слідство довело, що злочинні дії він чинив, повністю усвідомлюючи наслідки. Згодом він сам підтвердив, що обстрілював цивільну інфраструктуру, а не воєнні об'єкти.

Красноярцев – майор, льотчик 1-го класу, начальник повітряної, вогневої та тактичної підготовки 2-го змішаного авіаполку 21-ї змішаної авіадивізії ЗС РФ (аеродром “Шагол”, м. Челябінськ).

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