У Херсонській і Луганській області тривають бої, по Одеській ворог вдарив ракетами, – ОВА

За добу ворог бив також по Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій і Миколаївській областях.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

У Сумській області вчора за день ворог двічі обстрілював територію Великописарівської громади. Бив з "Градів" і мінометів, усього 12 "прильотів". На щастя, обійшлося без втрат та руйнувань. Сьогодні зранку ворог обстрілював Есманьську громаду: шість "прильотів". Попередньо – без наслідків, йдеться у повідомленні від ОВА станом на 9 ранку.

Перед світанком по Одеській області завдано ракетного удару двома ракетами, імовірно "Іскандер", влучено в об'єкт промислової інфраструктури, пошкоджено електропідстанцію, кілька навколишніх будівель. В одному з приватних гаражів спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідовали. Без людських втрат.

У Дніпропетровській області росіяни обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони. По Нікопольському п’ять разів ударили з "Градів" та важкої артилерії. Минулося без постраждалих. У Нікополі пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, кафе та готель. Без світла лишилися понад 1 000 родин нікопольчан. У Марганецькій та Червоногригорівській громаді руйнації уточнюються. У Великомихайлівській громаді Синельниківського району теж без постраждалих. Деталі щодо наслідків обстрілу з’ясовуються.

У Харківській області окупанти продовжують обстріли мирного населення прилеглих до кордону з Росією та лінії зіткнення територій Куп'янського, Харківського, Ізюмського і Чугуївського районів Харківської області. Протягом минулої доби були обстріляні райони населених пунктів: Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охримівка, Вільхуватка, Дворічна та інші. Через влучання боєприпасів сталися пожежі в Куп’янському районі – смт Дворічна, внаслідок бойових дій горіла господарча споруда, у Харківському районі – с. Стрілече, горіли три квартири на площі 100 м кв. За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано двох людей. Триває розмінування, піротехнічні підрозділи ДСНС за добу знешкодили 816 вибухонебезпечних предметів.

Ситуація в Луганській області залишається складною, тривають бойові дії. Авіація Сил оборони України завдала одинадцяти ударів. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили пункти управління різного рівня і райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Окупанти жаліються на обстріли своїх позицій в районах населених пунктів Золоте-5, Сватове, Кремінна, Врубівка, Рубіжне, Лантратівка, Привілля, Лисичанськ, Кремінна, Сєвєродонецьк.

У Донецькій області вчора пізно ввечері були обстріли Костянтинівки (під час першого зруйновано приватний будинок, під час другого – ракета влучила на приватне подвір'я, не вибухнула). Вночі – обстріли Очеретинської громади, у селі Бердичі поранено людину, обстріл Вугледарської громади (с.Новоукраїнка з РСЗО, с. Богоявленка касетними боєприпасами), обстріли Мар'їнської громади (м.Мар'їнка, Красногорівка, селищ Єлизаветівка та Костянтинівка). Зранку – обстріл с. Іванівське Бахмутського району – щонайменше одна людина поранена, масований обстріл центральної частини Авдіївки. За добу на Донеччині – чотири загиблих, шестеро поранених. Обов'язкова евакуація населення триває.

Уночі Миколаїв двічі зазнав ворожих обстрілів. Після опівночі ворог завдав удару дронами-камікадзе "Шахід-136". Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Близько четвертої ранку місто нову було обстріляне, попередньо – ракетами типу С-300. Є числені руйнування житлових будинків. Так, одна з ракет влучила у житловий п’ятиповерховий будинок в центрі міста. Повністю зруйновані квартири на 5 та 4 поверхах, інші – суттєво пошкоджені. У навколишніх будинках повилітали вікна. В іншому районі міста численних пошкоджень в наслідок обстрілу зазнали приватні будинки та медичний заклад.

Також внаслідок обстрілу, а саме потрапляння боєприпасів та їхніх уламків, пошкоджено складське приміщення та будівлі на території автотранспортного підприємства. За попередніми даними, внаслідок обстрілів поранення отримали п'ятеро людей, серед них – тримісячна дитина. Дитині разом з мамою надається медична допомога. Наразі стан всіх поранених стабільний. Тривають обстріли Березнегуватської громади. Протягом минулої доби було обстріляно прилеглі території сіл Лепетиха та Кавказ. ввечері зафіксовані обстріли околиць с. Висунь та станції Березнегувате. Постраждалих та руйнувань немає. Вчора ввечері бцли обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Зранку зафіксовані обстріли за межами с. Широке. Постраждалих та руйнувань немає.

Ситуація у Херсонській області залишається вкрай складною. Тривають бойові дії. Військові Росії обстріляли прифронтові села Бериславського району, вдарили по цивільній інфраструктурі та по будинках мирного населення. Є руйнування та поранені місцеві жителі. Деякі села знеструмлені, є проблеми з водопостачанням. З реактивних систем залпового вогню "Град" було обстріляно нещодавно звільнену від окупантів Миролюбівку. Одну людину вбито, одну поранено. Критична ситуація в окупованих селах.

За інформацією ОК "Південь" ворог намагається відновити рух Антонівським мостом, туди підвозяться будматеріали, скупчується дорожньо-ремонтна техніка. Ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено ураження по командному пункту в Бериславському районі, по шістьом районам зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Херсоні, Новій Каховці, в Дар’ївці та Новій Кардашинці, двічі атаковано колону військової техніки в Новій Каховці. Уражено пункт управління безпілотними літальними апаратами в Давидовому Броді.

Нагадаємо, за минулу добу противник завдав чотирьох ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 85 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України. Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 1 жовтня орієнтовно склали 59 610 осіб. За вчора було ліквідовано 530 окупантів.