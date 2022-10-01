Російські військові викрали гендиректора ЗАЕС

Російські війська затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова і вивезли його у невідомому напрямку. Викрадення відбулося близько 16 години 30 вересня.

Про це йдеться у заяві голови "Енергоатома" Петра Котіна.

"У п'ятницю, 30 вересня 2022 року, близько 16:00 генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий рашистським патрулем дорогою від станції до Енергодара. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку. Наразі немає інформації щодо місця перебування Ігоря Мурашова та його долі", – написав він.

Котін наголосив, що генеральний директор ЗАЕС є ліцензованою особою – він несе головну та виняткову відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку Запорізької АЕС. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції.

Котін російською оприлюднив вимогу до окупаційних військових, які захопили станцію, і також до співробітників Росатома, які незаконно перебувають на українському обʼєкті, припинити акти ядерного тероризму і негайно звільнити Мурашова.

"Окремо звертаюсь до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, керівника ВАО АЕС Тома Мітчелла із закликом задіяти всі можливі заходи для термінового звільнення Ігоря Мурашова із полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов‘язків", – зазначив він.

ЗАЕС із березня захоплена російськими військами. Окупанти неодноразово обстрілювали станцію, чим стали під загрозу безпеку Європи.