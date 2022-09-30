Головне за день. П’ятниця, 30 вересня

Україна хоче пришвидшити вступ до НАТО, Путін оголосив про анексію чотирьох українських областей, ЗСУ оточили вороже угрупування в Лимані, США запровадили нові санкції проти росіян. Яким запам’ятається 219-й день повномасштабної війни.

Україна підписала заяву на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку. Про це за результатами засідання РНБО оголосив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо визначальний крок для безпеки всієї спільноти вільних народів. Ми бачимо, хто нам загрожує, хто готовий убивати і калічити. Хто не зупиняється перед будь-якою дикістю, тільки б поширити свою зону контролю", – зазначив він.

Зеленський також заявив, що Україна готова до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом.

Детальніше – в новині.

Перед тим Путін оголосив незаконну анексію чотирьох областей України – Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької.

Жодну з них ворожа армія не контролює повністю. Кремль вважає, що таким чином вони стануть "субʼєктами Російської Федерації". Ні Україна, ні світ анексію не визнаватимуть.

Нагадаємо, вчора Путін підписав укази про "визнання незалежними" Херсонської і Запорізької областей. Аналогічні були підписані ним перед повномасштабним вторгненням щодо Донецької і Луганської.

Подробиці – в нашій новині.

Росії доведеться просити про вихід своїх солдатів із котла під Лиманом, де вони опинилися в оточенні, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він нагадав про Іловайську трагедію і віроломність РФ.

"Вісім років тому росвоєнні оточили наші війська під Іловайськом. Тоді наші хлопці погодились вийти без зброї. Але Росія не дотримала слова – колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід із Лиманського котла доведеться Росії. Якщо, звичайно, банкетуючим у Кремлі є справа до своїх солдатів", – зауважив Подоляк.

Сполучені Штати Америки відреагували на анексію Росією українських територій і доповнили санкційний список новими іменами росіян.

Доповнений перелік оприлюднили на сайті Міністерства фінансів США.

У список, що складається з понад трьох сотень позицій, потрапили депутати Державної Думи Росії, члени Ради Федерації, а також родичі експрезидента Дмитра Медведєва, очільника Міноборони Сергія Шойгу, прем'єра Михайла Мішустіна, очільника Москви Сергія Собяніна.

Російські війська можуть використати проти України хімічне озброєння. Джерела LB.ua у розвідці повідомили про фіксацію прибуття партії хімічних отруйних речовин (хлорпікрину) у Херсон. Частина – у транспортних контейнерах, решта – у вигляді споряджених боєприпасів.

19 вересня в районі села Дорожнянка Запорізької області було зафіксовано використання хлорпікринової гранати К-51.

З перевірених джерел стало відомо, що у селі Снігурівка Миколаївської області окупаційні сили здійснюють проникнення до приміщень, що належать Національній поліції України, та забирають поліцейський однострій.

Джерела стверджують, що російські окупаційні війська можуть готувати атаку із використанням хімічної зброї проти Сил оборони на півдні України та паралельно з цим здійснити злочин “під чужим прапором” з використанням поліцейського однострою.

Згодом очільник організації "Невідомий патріот" Євген Строкань у твіттері повідомив, що по його позиції застосували хімічну зброю.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що Сили оборони уразили 6 командних пунктів росіян, 13 районів з живою силою, озброєнням і технікою та 2 склади. Атаки окупантів відбили біля чотирьох населених пунктів.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу ракетами С-300 гуманітарної колони, яка стояла поблизу траси Запоріжжя-Оріхів, є загиблі і поранені. У лікарні доставлено станом на 13:25 66 людей

У Дніпрі знайшли тіло другого загиблого працівника транспортного підприємства, яке обстріляли росіяни сьогодні вночі.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 30-го вересня – в нашій новині.

Рада національної безпеки і оборони України на сьогоднішньому засіданні ухвалила рішення про застосування санкцій проти фізичних та юридичних осіб РФ.

Як повідомили джерела LB.ua, туди включили причетних до організованих Росією псевдореферендумів на окупованих українських територіях. Також у список потрапили українські одіозні діячі - Віктор Медведчук та його оточення, президент-утікач Віктор Янукович та олігарх Сергій Курченко.

Серед росіян - олігархи Олег Дерипаска, Олександр Лєбєдєв, Михайло Фрідман та всі, хто потрапив у "пакет синхронізації" зі санкціями Євросоюзу.

Кандидатури інших російських олігархів мають винести на розгляд наступної п'ятниці, голосувати за застосування до них санкцій - можливо, через тиждень.

Відомо вже про 30 загиблих і 88 поранених від російського обстрілу ракетами С-300 гуманітарної колони, яка стояла поблизу траси Запоріжжя-Оріхів.

"Серед померлих є двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Поранення зазнала також 3-річна дівчинка. На жаль, маємо втрати і серед поліцейських", - повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко.

Він зазначив, що в результаті ракетного обстрілу загинув 36-річний працівник управління стратегічних розслідувань у Запоріжжі.

Сьогодні, 30 вересня, у віці 55 років пішов з життя Олег Вергеліс – заслужений журналіст України, театральний критик та мистецький оглядач.

"30 вересня після тривалої хвороби помер український журналіст, театральний і кінокритик, мистецький оглядач, письменник, публіцист, педагог Олег Вергеліс. Про цю сумну втрату повідомили його друзі і колеги", - повідомила пресслужба Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Олег Вергеліс - заслужений журналіст України, відомий своїми численними публікаціями на теми театру, кіно, телебачення і української культури у виданнях "Дзеркало тижня", "Профіль", "Главред", "Український театр", "Українська культура", "Культура і життя", "Київські відомості" тощо. Автор книги "Квиток на вчорашню виставу", у якій він розповів про легендарні постаті українського театру середини ХХ століття, та інші твори, присвячені українському театру і митцям, – "Українська драма. Епізоди", "Театр, де розбиваються серця" та інші.

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