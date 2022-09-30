Співробітники БЕБ взяли участь у у зустрічі представників розвідувального альянсу Five Eyes

Для аналітиків та детективів іноземні партнери запропонували провести серію навчальних візитів та тренінгів для аналітиків та детективів щодо практик розслідування, зокрема і кіберзлочинів.

Співробітники Бюро економічної безпеки України взяли участь у зустрічі представників розвідувального альянсу Five Eyes.

Про це йдеться на сайті БЕБ.

Українська делегація прибула на захід на запрошення Департаменту кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів США.

Як відомо, до Five Eyes входять безпекові та розвідувальні організації Австралії, Канади, Нової Зеландії, США та Великобританії. Усі є учасниками багатосторонньої угоди UKUSA - договору про спільну радіотехнічну розвідувальну діяльність.

Українське відомство презентували на засіданні Групи з питань санкційної політики. Учасники зустрічі дізналися про цілі, завдання, та пріоритети у роботі БЕБ в умовах воєнного часу.

"Основною темою, що обговорювалася під час заходу була консолідація зусиль країн учасниць та представників приватних компаній, таких як наприклад Chainalysis та інших, які надають послуги з пошуку та виявлення активів, кіберзахисту та аналітичного моделювання (розвідки на основі відкритих джерел), таким службам як ЦРУ, ФБР, МІ5, Службі внутрішніх доходів США тощо. Питання стосувалися санкційної політики та недопущення обходу санкцій компаніями з Російської Федерації та Республіки Білорусь", - розповіли в бюро.

В установі додали, що на зустрічі обговорили практичні напрацювання щодо блокування діяльності роскомпаній, їхніх активів на території України, а також та кейси, над якими працює БЕБ спільно з міжнародними партнерами та органами інших держав.

Для аналітиків та детективів іноземні партнери запропонували провести серію навчальних візитів та тренінгів для аналітиків та детективів щодо практик розслідування, зокрема і кіберзлочинів.

Крім цього, сторони домовилися про розвиток співпраці, обмін досвідом, інформацією, методологіями, а також про побудову практики спільних розслідувань, організації навчальних візитів та можливість технічної допомоги бюро.

Нагадаємо, раніше БЕБ арештувало 420 млн гривень та понад 700 тис. товарів компаній російської бізнесвумен. Ймовірно йдеться про Тетяну Володіну та компанію "Брокард".

Також наклали арешт на майно вартістю 1 млрд гривень колишнього депутата Держдуми РФ Володимира Крупчака.