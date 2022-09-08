​БЕБ арештувало 420 млн гривень та понад 700 тис. товарів компаній російської бізнесвумен

Бюро економічної безпеки арештувало активи, 420 млн гривень та понад 700 тис. товарів компаній відомої російської бізнесвумен.

Прл це повідомила пресслужба БЕБ.

Зазначається, що заарештовано корпоративні права - 100% часток статутного капіталу двох суб’єктів господарювання на суму 881 тис. грн, понад 700 тис. одиниць продукції та кошти, які знаходяться на банківських рахунках у розмірі понад 420 млн грн.

"Ці компанії через підконтрольні офшорні підприємства та компанію з Росії, згідно з структурою власності, належать відомій російській бізнесвумен. Основний вид діяльності цих компаній - імпорт косметичних засобів та парфумів, які в подальшому реалізуються гуртом та в роздріб через мережу магазинів та Інтернет", - зазначили в БЕБ.

Крім того співробітники Бюро встановили порушення службовими особами цих товариств вимог податкового, валютного та іншого законодавства України. Службові особи компанії, що здійснювала гуртовий та роздрібний продаж, реєстрували податкові накладні занижуючи ціну продажу товару, та не відображали у податковій та фінансовій звітності фактичних обсягів реалізації продукції. Таким чином вони умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на 33 млн грн.

Співробітники роздрібного продавця сформували штучний податковий кредит, за рекламні послуги. Це призвело до заниження суми податкового зобов’язання з ПДВ на 17,8 млн грн.

Загальна сума податків, що не надійшла до держбюджету від діяльності підприємств - понад 50 млн грн.

Детективи БЕБ провели санкціоновані обшуки офісних та складських приміщень компаній та вилучили необліковані товарно-матеріальні цінності у кількості понад 700 тис. одиниць.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушень: умисне ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України) здійснюється детективами Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

У БЕБ не назвали імені бізнесвумен, але з відкритих джерел зрозуміло, що це - Тетяна Володіна. За версією Forbes, Володіна ще кілька років тому входила до десятки найбагатших жінок Росії. У 2010 році вона купила український Brocard. Також вона є генеральним директором парфумерного російського бізнесу "Л’Етуаль".

У травні повідомлялося, що французький парфумерний холдинг Philippe Benacin Holding придбав українські компанії ТОВ "Брокард-Україна" та ТОВ "Егзагон", які належали Володіній. Угода нібито була завершена 23 травня, про що повідомили Антимонопольний комітет.

Згодом АМКУ повідомив, що не надавав дозвіл Philippe Benacin на купівлю 100% ТОВ "Брокард-Україна" та ТОВ "Егзагон".

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Brocard, як інші юрособи з російським корінням, могла потрапити під дію Закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні обʼєктів права власності РФта її резидентів" та постанови Уряду, згідно з якою українським юрособам заборонено надавати послуги, а також сплачувати компаніям, повʼязаним з країною-агресором.

Нагадаємо, раніше в Україні арештували майно колишнього депутата Держдуми РФ на 1 млрд гривень.