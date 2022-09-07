"Мисливець за нацистами" з Мін'юсту США пообіцяв шукати усіх, хто вичняв воєнні злочини в Україні

"Їм доведеться озиратися все життя до старості, так само як довелося це робити нацистським злочинцям".

Сполучені Штати Америки долучились до розслідувань воєнних злочинів російської армії в Україні. Координує розслідування у Міністерстві юстиції США посадовець з 37-річним стажем, директор відділу захисту прав людини Мінʼюсту США Ілай Розенбаум, якого називають "мисливцем на нацистів".

В інтерв'ю "Голосу Америки" він розповів, що справи злочинів нацистів під час Другої Світової і сьогоднішні справи, скоєні в Україні – є фундаментально одним і тим самим питанням злочинів.

"На жаль, різниця у розгляді справ Другої світової війни полягає в тому, що нацистську Німеччину змінив відповідальний німецький уряд, який переслідував представників власного народу за участь у нацистських злочинах. Як ви можете собі уявити, найближчим часом не очікується співпраця з боку влади Російської Федерації", – зазначив Розембаум.

Він також наголосив, що поки ці злочини скоюються, а війна – триває, дуже важливо розслідувати такі справи зараз.

"Це робить ці справи, безумовно, найбільш невідкладними для мене та моїх колег, порівняно із будь-якими справами, з якими ми працювали. Ці злочини продовжують скоювати, і є гостра потреба дати знати всім потенційним злочинцям, що США співпрацюють з урядом України, зокрема, з Генеральною прокуратурою України, з Національною поліцією України та з органами влади по всій Європі для розслідування та судового переслідування цих злочинів. Тож, якщо хтось наважиться виконати злочинний наказ, то ця людина ніколи, ніколи не зможе бути впевненою, що їй це зійде з рук, їй доведеться озиратися все життя до старості, так само як довелося це робити нацистським злочинцям", – сказав Розембаум.

Він також розповів, що після 37 років розслідування справ та притягнення до відповідальності нацистів часів Другої світової війни, легко "впізнає нациста, коли його побачить".

"Українська влада не є нацистською. Дві країни, які, як ми пам’ятаємо, напали на Україну без провокацій – нацистська Німеччина та Російська Федерація. Отже, хто зараз вчиняє в дусі Гітлера? Точно не київська влада", – додав правозахисник.

Нагадаємо, про те, чи з’явиться український "Моссад", раніше в інтерв'ю LB.ua розповів молодший сержант 130-го батальйону сил Територіальної оборони ЗСУ, у мирному житті – лідер "Демократичної сокири" та популярний блогер Юрій Гудименко.

У Гаазі перші справи про воєнні злочини Росії в Україні почнуть розглядати взимку.