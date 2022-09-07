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Сі Цзиньпін планує проігнорувати норми пенсійного віку, щоб далі очолювати Комуністичну партію

"Громадськість підтримує продовження його перебування на посаді президента", заявив посол Китаю в Австралії.

Сі Цзиньпін планує проігнорувати норми пенсійного віку, щоб далі очолювати Комуністичну партію
Фото: EPA/UPG

Громадськість підтримує продовження перебування на посаді президента Китаю Сі Цзиньпіна.

Про це заявив посол Китаю в Австралії Сяо Цянь, пише Bloomberg.

За його словами, за 10 років перебування Сі при владі Китай досяг “набагато драматичніших результатів, ніж за кілька попередніх десятиліть”.

“Відтак китайська громадськість широко підтримує таке велике та мудре керівництво. Тому ви не здивуєтеся, що ця підтримка продовжиться”, – додав Сяо.

Китайські офіційні особи переважно уникають коментувати ймовірність того, що Сі продовжить термін свого перебування на посаді керівника Комуністичної партії після стандартних двох п'ятирічних термінів.

Законодавці другої за величиною у світі економіки скасували обмеження на кількість президентських термінів у 2018 році, проклавши шлях Сі до того, щоб він залишався на посаді після березня 2023 року, коли закінчиться термін його повноважень. 

Також очікується, що наступного місяця китайський лідер проігнорує норми пенсійного віку, щоб залишитись генеральним секретарем партії ще як мінімум п'ять років – на посаді, яка дає йому найбільшу владу.

Зазначимо, Двадцятий Національний з'їзд Комуністичної партії Китаю відбудеться 16-24 жовтня 2022 року в Пекіні.

Нагадаємо, Сі Цзиньпін, так само як російський лідер Володимир Путін, планує відвідати саміт “Групи двадцятки” (G20) на курортному острові Балі в листопаді цього року.

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