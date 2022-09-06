Українське зерно рятує Сомалі від голоду, - Зеленський

Експорт зерна з України важливий для продовольчої безпеки всього світу.

Україна продовжує рятувати світ своїм зерном.Цього разу мова йде про Сомалі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“На додачу до попередніх суден з українським збіжжям для Африки 28,6 тис. тонн української пшениці вже в найближчі тижні прибудуть до Сомалі”, - повідомив Зеленський.

Він нагадав, що раніше ООН прогнозувала голод у цій країні до кінця поточного року через війну РФ проти України.

Україна продовжує рятувати світ своїм зерном. На додачу до попередніх суден з 🇺🇦 збіжжям для Африки 28,6 тис. тонн 🇺🇦 пшениці вже в найближчі тижні прибудуть до Сомалі. ООН прогнозувала голод у цій країні до кінця поточного року через війну РФ проти 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2022

Нагадаємо, з трьох портів Одеси вийшов найбільший караван суден з початку реалізації "зернової ініціативи".