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Володимир Зеленський обговорив з Ненсі Пелосі посилення санкцій проти РФ

Президент України подякував Конгресу США і американському народу за підтримку.

Володимир Зеленський обговорив з Ненсі Пелосі посилення санкцій проти РФ
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський обговорив зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі подальше посилення тиску на Російську Федерацію.

Про це йдеться у Twitter-повідомленні голови української держави.

“Розпочав день теплою й плідною розмовою з Ненсі Пелосі. Висловив подяку Конгресу США та американському народу за потужну підтримку України в боротьбі з агресією РФ”, – йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський наголосив, що важливо посилювати тиск на державу-терориста для досягнення миру та наближення спільної перемоги.

 

Нагадаємо, 3 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі в ході свого візиту до Тайбея зустрілася з президенткою Тайваню Цай Інвень і запевнила її в однозначній підтримці.

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