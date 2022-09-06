Володимир Зеленський обговорив з Ненсі Пелосі посилення санкцій проти РФ

Президент України подякував Конгресу США і американському народу за підтримку.

Президент Володимир Зеленський обговорив зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі подальше посилення тиску на Російську Федерацію.

Про це йдеться у Twitter-повідомленні голови української держави.

“Розпочав день теплою й плідною розмовою з Ненсі Пелосі. Висловив подяку Конгресу США та американському народу за потужну підтримку України в боротьбі з агресією РФ”, – йдеться у повідомленні.

Розпочав день теплою й плідною розмовою зі @SpeakerPelosi. Висловив подяку Конгресу 🇺🇸 та американському народу за потужну підтримку 🇺🇦 в боротьбі з агресією РФ. Важливо посилювати тиск на державу-терориста для досягнення миру та наближення нашої спільної перемоги. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2022

Володимир Зеленський наголосив, що важливо посилювати тиск на державу-терориста для досягнення миру та наближення спільної перемоги.

Нагадаємо, 3 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі в ході свого візиту до Тайбея зустрілася з президенткою Тайваню Цай Інвень і запевнила її в однозначній підтримці.