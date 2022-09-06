Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут «Велике будівництво»
Що криється за можливим поверненням акцизів на паливо і до чого тут «Велике будівництво»
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
Сергій Бідило: Кордон треба було будувати з 1991 року. Але, на жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
В МЗС вдячні жителям Кельна і Праги, які виступили проти проведення проросійських мітингів у Німеччині і Чехії
В МЗС вдячні жителям Кельна і Праги, які виступили проти проведення проросійських мітингів у Німеччині і Чехії
ГоловнаПолітика

МЗС вже готується до візиту Трасс до Києва, – Пристайко

Нова очільниця британського уряду востаннє була у Києві 17 лютого.

МЗС вже готується до візиту Трасс до Києва, – Пристайко
Трасс і український прем'єр Денис Шмигаль
Фото: надано пресслужбою

Чинна очільниця МЗС Великобританії Ліз Трасс, яка перемогла у конкурсі на посаду прем’єр-міністра країни, найближчим часом може приїхати до Києва. В українському МЗС вже почали готуватися до цього візиту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву посла України у Великобританії Вадима Пристайка в ефірі телемарафону.

Дипломат нагадав, що востаннє Трасс була у Києві 17 лютого, за 7 днів до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Опісля вона неодноразово висловлювала бажання приїхати до України.

“Коли Трасс формально стане прем’єркою, я думаю, одразу ж відбудеться дзвінок, і домовленості про візит Ліз Трасс не забаряться. Ми вже як дипломатична система почали готувати й цю розмову, і приїзд Ліз Трасс до Києва”, – сказав Пристайко.

Нагадаємо, Трасс змінить Бориса Джонсона після офіційного призначення королевою в замку Балморал у вівторок, 6 вересня. Потім вона, третя жінка-прем’єр-міністр Великобританії, отримає запрошення для формування нового складу уряду.

Під час передвиборчої кампанії Трасс пообіцяла бути "найбільшим другом" України за прикладом Джонсона. На дебатах вона заявила, що, якщо її призначать прем’єром, перший телефонний дзвінок буде – президенту України Володимиру Зеленському.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також