МЗС вже готується до візиту Трасс до Києва, – Пристайко

Чинна очільниця МЗС Великобританії Ліз Трасс, яка перемогла у конкурсі на посаду прем’єр-міністра країни, найближчим часом може приїхати до Києва. В українському МЗС вже почали готуватися до цього візиту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву посла України у Великобританії Вадима Пристайка в ефірі телемарафону.

Дипломат нагадав, що востаннє Трасс була у Києві 17 лютого, за 7 днів до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Опісля вона неодноразово висловлювала бажання приїхати до України.

“Коли Трасс формально стане прем’єркою, я думаю, одразу ж відбудеться дзвінок, і домовленості про візит Ліз Трасс не забаряться. Ми вже як дипломатична система почали готувати й цю розмову, і приїзд Ліз Трасс до Києва”, – сказав Пристайко.

Нагадаємо, Трасс змінить Бориса Джонсона після офіційного призначення королевою в замку Балморал у вівторок, 6 вересня. Потім вона, третя жінка-прем’єр-міністр Великобританії, отримає запрошення для формування нового складу уряду.

Під час передвиборчої кампанії Трасс пообіцяла бути "найбільшим другом" України за прикладом Джонсона. На дебатах вона заявила, що, якщо її призначать прем’єром, перший телефонний дзвінок буде – президенту України Володимиру Зеленському.