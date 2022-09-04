​Орбана, Шредера і Руаяль в ОП назвали "суб'єктами європолітики"

"Ці суб’єкти європолітики фактично кажуть, що Росія мала право вдертися в суверенну державу та виправдовують звірства".

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк назвав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, ексканцлера ФРН Герхарда Шредера та колишню кандидатку в президенти Франції Сеголен Руаяль "суб'єктами європолітики".

Про це він написав у своєму Twitter.

Так Подоляк відреагував на тези політиків, що "не все так однозначно" у війні Росії проти України.

"Ці суб’єкти європолітики фактично кажуть, що Росія мала право вдертися в суверенну державу та виправдовують звірства. "Не все так однозначно"? То, може, варто нагадати їм, як виглядають вбиті російськими варварами мирні українці?", - обурився радник глави ОПУ.

Орбан, Шредер… а тепер і @RoyalSegolene. Ці суб’єкти європолітики фактично кажуть, що 🇷🇺 мала право вдертися в суверенну державу та виправдовують звірства. «Не все так однозначно»? То, може, варто нагадати їм, як виглядають вбиті російськими варварами мирні українці? pic.twitter.com/lndbD2Dku0 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 4, 2022

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк звернувся до всіх, хто закликає Німеччину перестати допомагати Україні, і запросив їх на екскурсію в Бучу Київської області.

Нещодавно міністерка закордонних справ Бельгії під час зустрічі з главою МЗСУ Дмитром Кулебою вибачилася за свій торішній візит до Криму.