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​Орбана, Шредера і Руаяль в ОП назвали "суб'єктами європолітики"

"Ці суб’єкти європолітики фактично кажуть, що Росія мала право вдертися в суверенну державу та виправдовують звірства". 

​Орбана, Шредера і Руаяль в ОП назвали "суб'єктами європолітики"
Фото: скріншот відео

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк назвав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, ексканцлера ФРН Герхарда Шредера та колишню кандидатку в президенти Франції Сеголен Руаяль "суб'єктами європолітики".

Про це він написав у своєму Twitter.

Так Подоляк відреагував на тези політиків, що "не все так однозначно" у війні Росії проти України.

"Ці суб’єкти європолітики фактично кажуть, що Росія мала право вдертися в суверенну державу та виправдовують звірства. "Не все так однозначно"? То, може, варто нагадати їм, як виглядають вбиті російськими варварами мирні українці?", - обурився радник глави ОПУ.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк звернувся до всіх, хто закликає Німеччину перестати допомагати Україні, і запросив їх на екскурсію в Бучу Київської області.

Нещодавно міністерка закордонних справ Бельгії під час зустрічі з главою МЗСУ Дмитром Кулебою вибачилася за свій торішній візит до Криму.

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