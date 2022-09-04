Із трьох портів Одеси вийшов найбільший караван суден, - Мінінфраструктури

З порту "Південний" відправились 6 суден, з "Чорноморська" - 5, а з "Одеси" - 2.

Нині із трьох портів Одеси вийшов найбільший караван суден з початку реалізації "зернової ініціативи".

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства інфраструктури.

Загалом це 13 кораблів. Так, із порту "Південний" відправилися шість суден, "Чорноморська" - п'ять, а з "Одеси" - два.

Загалом вони перевозять 282,5 тис. тонн української агропродукції, яка прямує до восьми країн світу.

"У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 86 суден вирушили із українських портів з пунктами призначення в 19 країнах світу. На їх борту 2 млн тонн агропродукції", - додали в міністерстві.

Фото: Міністерство інфраструктури України

Нагадаємо, за клопотаннями прокуратури АР Крим та м. Севастополя суд наклав арешти на шість морських суден, які заходили до закритих портів та терміналів Кримського півострова. Вони брали участь у перевезенні викраденого окупантами українського зерна та були знаряддям вчинення злочинів.

Днями судно з українською кукурудзою сіло на мілину в Босфорі. Це перший такий інцидент після підписання експортної угоди в липні.