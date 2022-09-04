Із трьох портів Одеси вийшов найбільший караван суден, - Мінінфраструктури

Нині із трьох портів Одеси вийшов найбільший караван суден з початку реалізації "зернової ініціативи".
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства інфраструктури.
Загалом це 13 кораблів. Так, із порту "Південний" відправилися шість суден, "Чорноморська" - п'ять, а з "Одеси" - два.
Загалом вони перевозять 282,5 тис. тонн української агропродукції, яка прямує до восьми країн світу.
"У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 86 суден вирушили із українських портів з пунктами призначення в 19 країнах світу. На їх борту 2 млн тонн агропродукції", - додали в міністерстві.
Нагадаємо, за клопотаннями прокуратури АР Крим та м. Севастополя суд наклав арешти на шість морських суден, які заходили до закритих портів та терміналів Кримського півострова. Вони брали участь у перевезенні викраденого окупантами українського зерна та були знаряддям вчинення злочинів.
Днями судно з українською кукурудзою сіло на мілину в Босфорі. Це перший такий інцидент після підписання експортної угоди в липні.