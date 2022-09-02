Це перший такий інцидент після підписання експортної угоди у липні.

Вантажне судно, що перевозило понад 3,3 тис. тонн кукурудзи з України, сіло на мілину в Стамбулі, зупинивши рух протокою Босфор.

Про це пише Reuters.

Це перший такий інцидент після підписання експортної угоди у липні.

Офіс губернатора Стамбула та судноплавна компанія заявили, що 173-метрове судно “Lady Zehma” стало на якір після того, як вийшло з ладу його кермо.

У Стамбульському спільному координаційному центрі повідомили, що корабель застряг на мілині під час проходження протоки й триває операція екстреної висадки на борт.

Носова частина судна зараз перебуває за 150 метрів від берега у районі Бебек.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, на місце події прибула берегова охорона.

Зазначимо, Lady Zehma отримала дозвіл відправитися з українського Чорноморська з вантажем кукурудзи до італійської Равенни.

#İstanbul Boğazı'nda kargo gemisinin

karaya oturması nedeniyle

Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.

Konuya ilişkin Basın Açıklamamız;https://t.co/XS6IvfSrqU pic.twitter.com/t4PFCpauoW — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) September 1, 2022

Станом на 31 серпня в рамках угоди з України було експортовано близько 1,55 млн тонн зерна та іншого продовольства, а також здійснено 139 вхідних і вихідних рейсів.