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Судно з українською кукурудзою сіло на мілину в Босфорі

Це перший такий інцидент після підписання експортної угоди у липні.

Судно з українською кукурудзою сіло на мілину в Босфорі

Вантажне судно, що перевозило понад 3,3 тис. тонн кукурудзи з України, сіло на мілину в Стамбулі, зупинивши рух протокою Босфор.

Про це пише Reuters

Це перший такий інцидент після підписання експортної угоди у липні.

Офіс губернатора Стамбула та судноплавна компанія заявили, що 173-метрове судно “Lady Zehma” стало на якір після того, як вийшло з ладу його кермо.

У Стамбульському спільному координаційному центрі повідомили, що корабель застряг на мілині під час проходження протоки й триває операція екстреної висадки на борт.

Носова частина судна зараз перебуває за 150 метрів від берега у районі Бебек.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, на місце події прибула берегова охорона. 

Зазначимо, Lady Zehma отримала дозвіл відправитися з українського Чорноморська з вантажем кукурудзи до італійської Равенни.

Нагадаємо, згідно з угодою, підписаною 22 липня Москвою та Києвом за посередництва ООН та Анкари, для експорту українського зерна було розблоковано три порти.

Станом на 31 серпня в рамках угоди з України було експортовано близько 1,55 млн тонн зерна та іншого продовольства, а також здійснено 139 вхідних і вихідних рейсів.

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