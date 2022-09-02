Трамп і MAGA-республіканці є загрозою для демократії, – промова Байдена у Філадельфії

Прихильники програми експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа “Зробимо Америку знову великою” (Make America great again – MAGA) є загрозою для демократії.
Про це чинний президент США Джо Байден заявив під час своєї промови у Пенсільванії, пише BBC.
“Сили MAGA сповнені рішучості відкинути цю країну назад”, – сказав він.
Президент-демократ виступив зі своєю телевізійною промовою у четвер ввечері у Залі Незалежності (Independence Hall) у Філадельфії, де було підписано Декларацію незалежності США. Темою своєї кампанії 2020 року є “відновлення душі Америки”.
“Немає жодних сумнівів, що сьогодні в Республіканській партії домінують, нею керують і залякують Дональд Трамп та MAGA-республіканці, і це становить загрозу для цієї країни”, – заявив Байден.
Він зазначив, що прихильники Трампа вважають натовп, який минулого року штурмував Капітолій США, патріотами, а не повстанцями.
“Дональд Трамп і республіканці MAGA є екстремізмом, який загрожує самим основам нашої республіки. Протягом довгого часу ми казали собі, що американська демократія гарантована. Але це не так. Ми маємо захищати її”, – заявив Байден.
Президент, який вступив на посаду з обіцянкою об'єднати країну, нещодавно посилив свою риторику проти прихильників Трампа.
Минулого тижня Байден прирівняв тих, кого він назвав “радикальними” республіканцями, до “напівфашиcтів”.
“Чому? Просто тому, що вони не згодні з його політикою. Це не лідерство”, – додав Маккарті.
Він також закликав Байдена “вибачитися за наклеп, назвавши фашистами десятки мільйонів американців”.
“Дуельні промови відбуваються за два місяці до проміжних виборів, які вирішать баланс сил у Вашингтоні”, – пише BBC.
America must choose.— President Biden (@POTUS) September 2, 2022
To be a nation of hope and unity and optimism? Or a nation of fear and division and of darkness. pic.twitter.com/rh44KwvE9B
Зазначимо, 8 листопада, у середині терміну повноважень президента Джо Байдена, відбудуться вибори до Палати представників США від усіх 435 округів конгресу у кожному із 50 штатів США.
У цей день також відбудуться вибори до Сенату 2022 року, на яких оберуть 34 зі 100 сенаторів, які працюватимуть шість років.