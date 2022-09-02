Трамп і MAGA-республіканці є загрозою для демократії, – промова Байдена у Філадельфії

"Вони загрожують самим основам США".

Байден виступає 1 вересня в прайм-тайм з промовою про "битву за душу нації" в Національному історичному парку Незалежності у Філ

Прихильники програми експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа “Зробимо Америку знову великою” (Make America great again – MAGA) є загрозою для демократії.

Про це чинний президент США Джо Байден заявив під час своєї промови у Пенсільванії, пише BBC.

“Сили MAGA сповнені рішучості відкинути цю країну назад”, – сказав він.

Президент-демократ виступив зі своєю телевізійною промовою у четвер ввечері у Залі Незалежності (Independence Hall) у Філадельфії, де було підписано Декларацію незалежності США. Темою своєї кампанії 2020 року є “відновлення душі Америки”.

“Немає жодних сумнівів, що сьогодні в Республіканській партії домінують, нею керують і залякують Дональд Трамп та MAGA-республіканці, і це становить загрозу для цієї країни”, – заявив Байден.

Він зазначив, що прихильники Трампа вважають натовп, який минулого року штурмував Капітолій США, патріотами, а не повстанцями.

“Дональд Трамп і республіканці MAGA є екстремізмом, який загрожує самим основам нашої республіки. Протягом довгого часу ми казали собі, що американська демократія гарантована. Але це не так. Ми маємо захищати її”, – заявив Байден.

Президент, який вступив на посаду з обіцянкою об'єднати країну, нещодавно посилив свою риторику проти прихильників Трампа.

Минулого тижня Байден прирівняв тих, кого він назвав “радикальними” республіканцями, до “напівфашиcтів”.

Головний республіканець Кевін Маккарті заявив, що Байден “серйозно поранив душу Америки”. Каліфорнійський конгресмен сказав, що президент “вирішив розділити, принизити та зневажити своїх співвітчизників-американців”.

“Чому? Просто тому, що вони не згодні з його політикою. Це не лідерство”, – додав Маккарті.

Він також закликав Байдена “вибачитися за наклеп, назвавши фашистами десятки мільйонів американців”.

“Дуельні промови відбуваються за два місяці до проміжних виборів, які вирішать баланс сил у Вашингтоні”, – пише BBC.

America must choose.



To be a nation of hope and unity and optimism? Or a nation of fear and division and of darkness. pic.twitter.com/rh44KwvE9B — President Biden (@POTUS) September 2, 2022

Зазначимо, 8 листопада, у середині терміну повноважень президента Джо Байдена, відбудуться вибори до Палати представників США від усіх 435 округів конгресу у кожному із 50 штатів США.

У цей день також відбудуться вибори до Сенату 2022 року, на яких оберуть 34 зі 100 сенаторів, які працюватимуть шість років.